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Pap-test all’ambulatorio comunale di Buguggiate: prenotazioni aperte per il 9 giugno

A sostegno del progetto sono stati inoltre donati due lettini ginecologici agli ambulatori comunali di Busto Garolfo e Buguggiate, con l’obiettivo di migliorare le dotazioni sanitarie

medico ginecologo

Continua anche nel 2026 il percorso dedicato alla prevenzione oncologica sul territorio con un nuovo appuntamento dedicato alla salute femminile. Giovedì 9 giugno, presso l’ambulatorio comunale di Buguggiate, sarà infatti possibile effettuare il pap-test, esame fondamentale per la diagnosi precoce dei tumori del collo dell’utero.

Per partecipare è necessario prenotare al numero 331 7511341. L’iniziativa rientra nel programma promosso da Ccr Insieme Ets, la mutua di comunità dei soci della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che durante tutto l’anno porta avanti campagne di prevenzione e sensibilizzazione sanitaria sul territorio. (la visita è riservata ai soli residenti o soci di ccr insieme Ets ed è gratuita).

Un percorso dedicato alla prevenzione

L’appuntamento del 9 giugno rappresenta il secondo incontro del nuovo ciclo di screening ginecologici avviato nei comuni del territorio dopo il primo evento organizzato a Dairago, che aveva registrato il tutto esaurito in poche ore. Un risultato che ha confermato l’interesse e la necessità di iniziative sanitarie accessibili e vicine ai cittadini.

Negli ultimi mesi Ccr Insieme Ets ha ampliato il proprio impegno nella prevenzione oncologica, dopo le campagne dedicate al tumore al seno e alla prevenzione dermatologica, promuovendo anche la salute ginecologica e l’importanza della diagnosi precoce.

Nuove attrezzature per gli ambulatori comunali

A sostegno del progetto sono stati inoltre donati due lettini ginecologici agli ambulatori comunali di Busto Garolfo e Buguggiate, con l’obiettivo di migliorare le dotazioni sanitarie a disposizione del territorio e garantire spazi più adeguati per visite e controlli specialistici.

Accanto a questo intervento, Ccr Insieme Ets ha contribuito anche al riammodernamento dell’ambulatorio comunale di Dairago attraverso un finanziamento destinato alla sistemazione degli spazi sanitari.

Il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate Roberto Scazzosi sottolinea l’importanza di investire nella salute pubblica: «Essere una banca del territorio significa anche contribuire alla qualità della vita delle persone, sostenendo progetti che abbiano un valore sociale e sanitario concreto».

Sulla stessa linea anche la presidente di Ccr Insieme Ets Maria Carla Ceriotti: «Fare prevenzione significa non soltanto organizzare visite ed esami, ma anche sostenere concretamente le strutture e gli ambulatori che operano ogni giorno sul territorio».

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Pubblicato il 28 Maggio 2026
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