Pap-test all’ambulatorio comunale di Buguggiate: prenotazioni aperte per il 9 giugno
A sostegno del progetto sono stati inoltre donati due lettini ginecologici agli ambulatori comunali di Busto Garolfo e Buguggiate, con l’obiettivo di migliorare le dotazioni sanitarie
Continua anche nel 2026 il percorso dedicato alla prevenzione oncologica sul territorio con un nuovo appuntamento dedicato alla salute femminile. Giovedì 9 giugno, presso l’ambulatorio comunale di Buguggiate, sarà infatti possibile effettuare il pap-test, esame fondamentale per la diagnosi precoce dei tumori del collo dell’utero.
Per partecipare è necessario prenotare al numero 331 7511341. L’iniziativa rientra nel programma promosso da Ccr Insieme Ets, la mutua di comunità dei soci della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che durante tutto l’anno porta avanti campagne di prevenzione e sensibilizzazione sanitaria sul territorio. (la visita è riservata ai soli residenti o soci di ccr insieme Ets ed è gratuita).
Un percorso dedicato alla prevenzione
L’appuntamento del 9 giugno rappresenta il secondo incontro del nuovo ciclo di screening ginecologici avviato nei comuni del territorio dopo il primo evento organizzato a Dairago, che aveva registrato il tutto esaurito in poche ore. Un risultato che ha confermato l’interesse e la necessità di iniziative sanitarie accessibili e vicine ai cittadini.
Negli ultimi mesi Ccr Insieme Ets ha ampliato il proprio impegno nella prevenzione oncologica, dopo le campagne dedicate al tumore al seno e alla prevenzione dermatologica, promuovendo anche la salute ginecologica e l’importanza della diagnosi precoce.
Nuove attrezzature per gli ambulatori comunali
A sostegno del progetto sono stati inoltre donati due lettini ginecologici agli ambulatori comunali di Busto Garolfo e Buguggiate, con l’obiettivo di migliorare le dotazioni sanitarie a disposizione del territorio e garantire spazi più adeguati per visite e controlli specialistici.
Accanto a questo intervento, Ccr Insieme Ets ha contribuito anche al riammodernamento dell’ambulatorio comunale di Dairago attraverso un finanziamento destinato alla sistemazione degli spazi sanitari.
Il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate Roberto Scazzosi sottolinea l’importanza di investire nella salute pubblica: «Essere una banca del territorio significa anche contribuire alla qualità della vita delle persone, sostenendo progetti che abbiano un valore sociale e sanitario concreto».
Sulla stessa linea anche la presidente di Ccr Insieme Ets Maria Carla Ceriotti: «Fare prevenzione significa non soltanto organizzare visite ed esami, ma anche sostenere concretamente le strutture e gli ambulatori che operano ogni giorno sul territorio».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.