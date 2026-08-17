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Incendio di un capanno e legna lungo la SP1 tra Buguggiate e Capolago

Una densa colonna di fumo è stata notata nella serata di lunedì 17 agosto nella zona del lungolago di Capolago. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese. Ancora da chiarire l'origine del fumo e la dinamica dell'episodio

Momenti di apprensione nella prima serata di lunedì 17 agosto a Buguggiate, nei pressi del confine con Capolago, per un incendio divampato lungo la SP1. A prendere fuoco, intorno alle 20:00, sono stati un capanno costruito in parte in legno e un’adiacente catasta di legna.

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Alta colonna di fumo a Capolago, intervento dei vigili del fuoco 4 di 10
Alta colonna di fumo a Capolago, intervento dei vigili del fuoco
Alta colonna di fumo a Capolago, intervento dei vigili del fuoco
Alta colonna di fumo a Capolago, intervento dei vigili del fuoco
Alta colonna di fumo a Capolago, intervento dei vigili del fuoco

Il rogo ha generato una densa e alta colonna di fumo, ben visibile a distanza anche dalla zona del lungolago di Capolago dove si svolge la Festa degli Alpini, attirando l’attenzione di numerosi residenti e passanti. incendio buguggiate

L’allarme è scattato tempestivamente intorno alle 19:54, portando sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Varese, intervenuta con un’autopompa e due autobotti, affiancata a scopo precauzionale da un’ambulanza.

Gli operatori del soccorso sono riusciti a circoscrivere e a domare rapidamente le fiamme, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente. Nel corso delle operazioni, i Vigili del Fuoco hanno estratto in sicurezza dalla struttura alcune bombole di GPL, scongiurando pericoli maggiori. Non si registrano persone ferite o intossicate.

Alta colonna di fumo a Capolago, intervento dei vigili del fuoco

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Pubblicato il 17 Agosto 2026
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