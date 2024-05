Abbattono un albero e finiscono nel lago con l’auto a Brusimpiano

Incidente stradale a Brusimpiano alle prime ore di domenica 19 maggio, intorno alle 4. È successo in riva al lago di Lugano: un’auto con a bordo due giovanissimi, un ragazzo e una ragazza di 23 e 22 anni è uscita fuori strada, abbattendo un albero per poi finire la sua corsa nell’acqua, inabissandosi. Entrambi in stato confusionale, sono stati trovati a bordo strada senza dare indicazioni precise sull’accaduto.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso, l’ambulanza della Sos Valceresio e i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri. È anche stato richiesto l’intervento dei sommozzatori per assicurarsi che non ci fosse nessun altro a bordo della macchina. Le due persone sono state portate in ospedale in codice verde.

L’intervento è in atto dalle ore 6 circa: il personale intervenuto sta provvedendo al recupero della vettura. È stata contattata l’amministrazione comunale per far intervenire una ditta specializzata per contenere l’inquinamento causato dai vari liquidi fuoriusciti dell’autovettura.