Bambina cade in bici a Brusimpiano: interviene anche l’elisoccorso

Intervento di emergenza nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 luglio, a Brusimpiano, dove una bambina di 5 anni è rimasta ferita in seguito a una caduta dalla bicicletta in via Stefano Bagattini.

Mobilitazione dei soccorsi: sul posto anche l’elisoccorso

L’allarme è scattato intorno alle 17, e la centrale operativa ha attivato un imponente dispiegamento di mezzi di soccorso: due le ambulanze oltre all’automedica partita dalla centrale di Varese e all’elisoccorso decollato da Bergamo.

Nella caduta, la bimba ha riportato conseguenze giudicate serie ma non è in pericolo di vita. È stata trasportata in ospedale in codice giallo.