Incidente tra più autovetture, traffico in tilt in autostrada per un’ora

Traffico in tilt in autostrada A8 domenica 19 maggio intorno alle 13 a causa di un incidente che ha coinvolto più veicoli. Lo scontro nel tratto fra Cavaria e Solbiate Arno, in direzione Varese: sul posto sono intervenute due ambulanze, insieme agli agenti della polizia stradale.

La situazione è tornata regolare intorno alle 14, dopo oltre un’ora di traffico bloccato. Quattro le persone coinvolte nell’incidente, due donne di 42 e 75 anni e due uomini di 77 anni, trasportati in ospedale in condizione giudicate non gravi.