A Cavaria arriva la “Master Cage”: debuttano le partite di basket sotto le stelle

Arrivano i giorni della “Master cage” di basket a Cavaria con Premezzo: evento sportivo di livello, ma anche evento di richiamo per un pubblico più ampio, sul campo “playground” di via Ticino.

Nato nel 2020 a Solbiate Arno, Master Cage va in scena a Cavaria con Premezzo per il secondo anno, dopo un ri-debutto che nel 2024 si era rivelato particolarmente spettacolare, con un massimo di mille persone presenti nelle serate delle finali.

Si parte venerdì 4 luglio con la fase di qualificazione che proseguirà poi nelle sere del 5, 7, 9, 11 e 12 luglio (orari partite: 20,30; 21,15; 22).

Il 14 ci sono i play in e poi via agli ultimi e decisivi scontri, per arrivare alle finali del 18, inframezzate – mercoledì 16 – dall’All Stars Game.

Ogni partita è diretta da due arbitri federali per dare ulteriori garanzie di professionalità ai partecipanti.

In campo ci sono squadre dai nomi americani e con grafiche che richiamano l’Nba: Los Master (Lakers), Philadelphia, Atlanta Hawks, Washington Wizards, Seattle Supersonics, Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, New Jersey Nets. Tra le formazioni, anche una squadra americana “vera”, dal Minnesota, con Ron Howard come coach.

Tutto intorno, come detto, la grande festa “popolare” degli appassionati di basket che si riuniscono al crepuscolo e poi sotto le stelle.