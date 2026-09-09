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Gallarate/Malpensa

Incidente a Premezzo, 118 e vigili del fuoco intervengono in “codice rosso”

L'allarme poco dopo le 13.30. Secondo le prime informazioni ci sarebbe una persona incastrata sotto a un veicolo

ambulanza

I vigili del fuoco e il 118 stanno intervenendo a Cavaria con Premezzo per un incidente stradale.

L’allarme poco dopo le 13.30 all’angorlo tra via Pinciorina e la via Padre Giuliani, la strada principale che attraversa la zona residenziale di Premezzo.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco, un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate. Secondo le prime informazioni ci sarebbe una persona incastrata sotto a un veicolo.

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Pubblicato il 09 Settembre 2026
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