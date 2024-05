Le parrocchie di Arsago e Casorate svelano i loro tesori

Dall’11 al 19 maggio la Conferenza Episcopale Italiana propone le Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico: un’occasione per conoscere territori, comunità, chiese ed edifici, musei, sacri monti e itinerari di cammino ispirati da motivi di natura religiosa.

Oltre centocinquanta luoghi aperti al pubblico, con molte proposte, spesso gratuite, per permettere a tutti di visitare autentici scrigni di bellezza distribuiti sul territorio, a pochi passi da casa.

Non tutti sanno che la Lombardia è la regione italiana col maggior numero di istituzioni museali legate alla Chiesa locale: chiunque potrà certamente trovare un luogo che non hai mai visitato.

Anche Arsago Seprio e Casorate Sempione partecipano all’iniziativa.

Nel primo caso sarà possibile ammirare lo splendido complesso pievano di San Vittore, che con quasi mille anni di storia si caratterizza per essere uno dei gioielli meglio conservati dell’architettura romanica lombarda (sabato 11 e domenica 12 visita gratuita ore 15.00 e 16.30). Nel battistero, inoltre, si potrà ammirare la mostra del pittore Giuseppe Cordiano, che riempie di colore lo straordinario edificio medievale.

Per Casorate Sempione, invece, riaprirà al pubblico la chiesetta di Sant’Ilario (nella foto di apertura), carissima al cuore dei fedeli, dopo un importante intervento di restauro strutturale durato alcuni anni (sabato 18 e domenica 19 visita gratuita ore 15.00 e 16.30).

Il sito internet www.lombardiacristiana.it raccoglie tutte le informazioni su percorsi di cammino e visite guidate, mentre camminidilombardia.it cataloga 16 antichi tracciati di pellegrinaggio e devozione.