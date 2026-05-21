Il coraggio di Sofia sulla linea di partenza della CorriArsago

Il fine settimana podistico nella provincia di Varese si appresta a vivere due importanti appuntamenti all’insegna dello sport e dell’inclusione sociale, con la partecipazione di atleti speciali pronti a superare ogni barriera.

Venerdì 22 maggio 2026, alle ore 20:15, prenderà il via da Arsago Seprio la quattordicesima edizione della «CorriArsago», valevole come seconda tappa del circuito agonistico «Giro del Varesotto». L’evento, organizzato dalla Podistica Arsaghese e da “I Corri che ti passa!!!” con il patrocinio del Comune e della FIDAL, giunge dopo il successo del debutto a Busto Arsizio, che ha registrato 1048 partecipanti. La manifestazione di Arsago Seprio, coincidente con il quarto memorial «Corri per il Gaspa», si svilupperà su un tracciato di 5 chilometri e destinerà parte del ricavato all’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC).

Tra i protagonisti della competizione ci sarà Sofia, una ragazzina nata nel 2013 e affetta da paralisi cerebrale infantile. Dopo aver iniziato a camminare a quattro anni e mezzo, prima tramite l’ausilio di un deambulatore e successivamente in autonomia. «Sofia – racconta la mamma – è una ragazza determinata alla continua ricerca della propria indipendenza e non si ferma di fronte a nessuna sfida, snche quando fa fatica. Ci prova e ci riprova finché non raggiunge il suo obiettivo».

Attualmente Sofia frequenta la scuola secondaria di primo grado a Golasecca e, da due anni, il Centro di Riabilitazione Semiresidenziale (CRS) di Besozzo, tappe fondamentali per il suo percorso di crescita e miglioramento motorio.

A supportare Sofia lungo il percorso della «Corriarsago» sarà Francesco Orso Mininni, atleta e volontario impegnato da anni nel consentire la partecipazione alle competizioni podistiche a persone con disabilità motorie, impiegando speciali carrozzine da corsa.

L’impegno di Mininni proseguirà domenica 24 maggio 2026 a Cocquio Trevisago, in occasione della ventunesima edizione di «Camminiamo Insieme». La manifestazione non competitiva, organizzata dalla Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus con il patrocinio del Comune e in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano (CSI) e il circuito «Piede d’Oro», prevede un percorso lungo di 8,5 chilometri, un ridotto di 4 chilometri e un mini giro di 600 metri per i bambini. I

proventi della giornata saranno devoluti alla Fondazione I.S.F. per sostenere le attività motorie degli ospiti della sede locale. In questa seconda occasione, l’atleta e volontario spingerà la carrozzina di un’altra partecipante, Barbara.

In merito alla doppia iniziativa, Francesco Mininni ha espresso la propria gratitudine verso le società sportive e i comitati locali, ringraziando espressamente «gli organizzatori di entrambe le manifestazioni per essere stati disponibili ad accoglierci».

Mininni ricorda inoltre di essere disponibile ad accompagnare lungo le prossime manifestazioni sportive chiunque non possa correre, ma desideri comunque vivere questa esperienza.