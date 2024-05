In mostra i finalisti del Premio Mellone

Si svolgerà dal 10 al 13 maggio la mostra degli artisti finalisti alla II edizione del Premio Mellone promossa dalla Fondazione Villoresi Poggi. Il percorso espositivo, a cura di Manuel Zoia e Martina Buttiglieri, riunisce le opere dei 10 artisti differenti per formazione, percorsi artistici e pratiche espressive: Ludovico Bomben, Angelo Brugnera, Paolo Cavinato, Giulia Dal Monte, Francesco Fossati, Vincenzo Frattini, Siyang Jiang, Vincenzo Merola, Giovanna Strada e Federica Zianni. La proposta del Premio Mellone 2024, a tema “Atomic Art”, verte sull’unità dei temi scientifici visti e concretizzati dal punto di vista dell’Arte Contemporanea.

L’annuncio dei tre vincitori avverrà lunedì 13 maggio 2024. Il concorso prevede l’assegnazione di tre premi acquisto opera così indicati: 1° Premio: Euro 5.000,00 per il primo classificato; 2° Premio: Euro 3.000,00 per il secondo classificato; 3° Premio: Euro 2.000,00 per il terzo classificato. Il premio per i vincitori è finalizzato e subordinato all’acquisto delle opere vincitrici che entreranno a far parte della Collezione della Fondazione.

L’esposizione delle opere finaliste degli artisti si terrà nella Sala del Cenacolo, l’antico refettorio del complesso monumentale del monastero Olivetano di San Vittore, in cui ha sede a Milano dal 1953 il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, dal 10 al 13 Maggio 2024, con Cerimonia di Premiazione su invito lunedì 13 maggio alle ore 18:30. Dal 10 al 13 maggio sarà possibile visitare la mostra nei consueti orari di apertura del Museo: venerdì, 9.30 – 17.00; sabato e domenica, 9.30 – 18.30, con tariffa ordinaria di ingresso al museo. L’ingresso è consentito fino a 1 ora prima della chiusura.