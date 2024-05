Eventi per bambini nel weekend del 10, 11 e 12 maggio tra Varese e provincia

Tanto sole in questo secondo weekend di maggio che, come vuole la tradizione, domenica celebra la Festa della mamma. Per l’occasione storie e attività da condividere insieme mamma e bambino, in un fine settimana ricco di eventi e passeggiate per tutta la famiglia.

EVENTI

VARESE – Rinviata per pioggia il 28 aprile, nel parco di Villa Baragiola si celebra domenica 12 maggio la Giornata della Terra con visite guidate al parco e alla Dacia, sede del Centro geofisico prealpino e con lo spettacolo in natura L’arbre magique di e con Jane Bowie alle ore 15.30 – Il programma

CASTELLANZA – Sarà una domenica di musica, spettacoli e laboratori con il “Parco Alto Milanese in Festa”. In programma dalle 10.30 alle 19 tante attività dedicate alle famiglie e alla natura nel verde del parco attorno alla Baitina – L’evento

MALNATE – Domenica lungo la Briantea, dalle ore 12 alle 19 c’è

“1, 2, 3… Si gioca!”, la festa cittadini ricca di attività, laboratori e intrattenimenti per bambini e famiglie – L’iniziativa

TRADATE – Un viaggio tra le stelle di primavera per piccoli astronauti tra le attività, i giochi e le passeggiate in programma nella nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta – Il programma

BUGUGGIATE – Giochi gonfiabili, corsa con i sacchi, scivoli e laboratorio per bambini tra le attività in programma tra sabato pomeriggio e la giornata di domenica per la Festa del paese – Tutto il programma nei dettagli

STORIE E SPETTACOLI

BIANDRONNO – In occasione della “Festa di Primavera” domenica a Villa Borghi il Circolo Culturale de Biandronn propone alle ore 15 lo spettacolo di burattini I Briganti del Castello, a cura di Bruno Niemen – L’evento

BUSTO ARSIZIO – Leggere al Parco Marinai d’Italia per la Festa della Mamma nella mattinata di sabato 11 maggio con i libri della Biblioteca e le letture animate dagli attori di Progetto Zattera. Partecipazione gratuita – Qui tutte le info

AZZATE – È una Favola della buonanotte speciale dedicata alla Festa della mamma, quella di sabato 11 maggio alle ore 20.30 in sala Triacca ad Azzate. Le cantastorie Liliana Maffei e Arianna Talamona propongono a mamme e bambini La storia di Mila – Da Cielo alla Terra – La locandina

VARESE – Sabato 11 maggio alle ore 11 alla Libreria degli asinelli “Mettete subito in disordine!” Un nuovo sabato delle meraviglie dedicato ai bambini e tutto da ridere con le storielle al contrario di Vivian Lamarque – Scopri di più

VARESE – La libreria Potere ai bambini celebra la Festa della mamma sabato 11 maggio alle 14.30 con la volontaria di Nati per leggere Rosita De Marco, per tutti Roro, e le sue letture con voce, cuore e lingua dei segni da condividere mamme e bambini, indicativamente da 1 a 4 anni – Come partecipare

LABORATORI

ANGERA – Sabato pomeriggio al Kapannone dei libri, in occasione della mostra Di regine, cappellai e conigli bianchi dedicata ad Alice nel paese delle meraviglie i bambini poteanno giocare Dentro la skatola delle meraviglie con Castelli di Karta, laboratorio creativo a tema a cura di Valentina Arena ed Edoardo Basile per bambini tra 6 e 11 anni – Scopri di più

BUSTO ARSIZIO – BA Book entra nel vivo nel weekend. Nella giornata di sabato in piazza Trento Trieste nche laboratori creativi di riuso per bambini e ragazzi, spettacoli di burattini e di magia – L’iniziativa

GALLARATE – domenica pomeriggio la libreria Mondadori ospita lo scrittore Cristian Greco, autore del libro “Filiapolis, la città dell’amicizia” per un laboratorio tra giochi, api e colori dedicato ai bambini – L’evento

VENEGONO SUPERIORE – Fino al 24 maggio durante gli orari di apertura della biblioteca e il sabato mattina è possibile prenotare Library escape – Il segreto della felicità, un gioco di squadra che è una caccia al tesoro tra gli indizi lasicati in biblioteca, adatto anche a famiglie con bambini – I dettagli

SPORT

MALGESSO – Sabato al parco DinDon si corre il MiniTrail Campo dei Fiori, la manifestazione per bambini e ragazzi dai 6 ai 10 anni nata con l’obiettivo di promuovere e avvicinare i bambini al trail running – Come partecipare

CARONNO PERTUSELLA – Prosegue dino al 15 giugno la preima edizione del Caronnese Summer Fest: 75 partite per 9 categorie di calcio giovanile – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Sabato 11 maggio torneo dedicato ai Giovanissimi con il centro sportivo aperto di via Piave aperto tutto il giorno con uno stand gastronomico ricco di tante prelibatezze – L’evento

ESCURSIONI

DUMENZA – Una passeggiata per sperimentare l’antica tecnica fotografica della cianotipia domenica con le guide di Controvento Trekking. Gita e attività adatta anche ai bambini dai 10 anni – Ecco come partecipare

BESNATE – Domenica dalle 10,30 l’8^ edizione della Borghilonga la corsa/camminata non competitiva di circa 6 chilometri con il percorso che attraversa le bellezze naturalistiche del territorio cittadino – Tutte le informazioni

MILANO – Il Belvedere di Palazzo Lombardia apre per la Festa della Mamma domenica 12 maggio per una vista mozzafiato sul capoluogo meneghino – L’articolo

MAMMA E PAPÀ

VARESE – Parte venerdì 10 maggio un nuovo corso introduttivo all’esperienza dell’Affido familiare proposto dall’associazione Famiglie per l’accoglienza, nella sede di via Crispi – Come partecipare

GALLIATE LOMBARDO – “Una famiglia in più – storie di affido” è il titolo dell’incontro in programma sabato 11 maggio alle ore 16.30 nella Biblioteca di Galliate Lombardo – Qui tutte le informazioni

CASTRONNO – Incontro con il pedagogista Daniele Novara lunedì 13 maggio alle ore 20.30, nella Chiesa di Cascine Maggio, in via Santi Pietro e Paolo 1. Posti limitati – Come partecipare

SESTO CALENDE – Incontro con lo psicoterapeta dell’età evolutiva Alberto Pellai al Dell’Acqua di Sesto lunedì 13 maggio alle ore 17.30 per l’iniziativa è promossa dal gruppo “Alma Crescere al Centro” – I dettagli

LO SGUARDO DEL PEDAGOGISTA – I figli crescono mentre i genitori a volte no. Davanti a un figlio che da bambino diventa ragazzo, anche aspettative, linguaggio, approccio e atteggiamento dei genitori devono cambiare – Leggi qui

VARESE – Camminata metabolica solidale per i bambini dell’ospedale. Sabato 11 maggio appuntamento ai giardini Estensi. Il ricavato sarà devoluto al Ponte del Sorriso – Tutte le informazioni

PER TUTTI – Tempo bello nel fine settimana che vede eventi, incontri e giochi a Buguggiate per la festa del paese. Cavaria con Premezzo ricorda in musica Mia Martini mentre con la Società Astronomica Schiaparelli due giorni di eventi alla Dacia di Villa Baragiola – Cosa fare nel weekend