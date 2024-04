La Giornata della Terra al parco di Villa Baragiola tra spettacoli e visite guidate

Domenica 28 aprile, in occasione della celebrazione della Giornata della Terra, si terrà un evento aperto al pubblico incentrato sui temi della natura, della meteorologia, climatologia e sismologia a Varese presso la Dacia di Villa Baragiola, sede del Centro Geofisico Prealpino, e nel parco circostante.

ore 15.30

L’ARBRE MAGIQUE

Spettacolo teatrale all’aperto “L’arbre magique” di e con Jane Bowie, incentrato sul nostro rapporto con gli alberi.

Pensato per tutti, ma con un occhio di riguardo per i bambini!

ore 16.30

VISITA GUIDATA AL PARCO DI VILLA BARAGIOLA

Visita al parco di Villa Baragiola alla scoperta delle sue curiosità botaniche

ore 14.30, 16.30, 17.30

VISITE GUIDATE AL CENTRO GEOFISICO PREALPINO

La manifestazione è gratuita e non è necessaria la prenotazione.

Per assistere allo spettacolo è consigliato portarsi una coperta per sedersi sul prato.

In caso di brutto tempo la manifestazione verrà rinviata a domenica 12 maggio.

Presso il Parco e la Dacia di Villa Baragiola a Varese, ingressi e parcheggi in via Caracciolo 46 e via Borghi 7.

Gli appuntamenti per famiglie del Centro geofisico prealpino tornano domenica 5 maggio, dalle ore 10 alle ore 16 con una giornata di Porte aperte all’Osservatorio per

Quattro salti nella Scienza, con laboratori didattici, visite guidate all’Osservatorio ed osservazione del Sole.