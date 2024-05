75 partite in poco più di un mese. Caronnese Summer Fest celebra il calcio giovanile dal 4 maggio

Tutto pronto per la prima edizione del Caronnese Summer Fest: giornate di sfide tutte a tinte rossoblù. Voglia di giocare, stare insieme e fare gruppo: questi sono i cardini della prima edizione della festa del calcio giovanile, la prima rassegna di tornei per il settore giovanile “made in Caronnese”.

Il centro sportivo di Corso della Vittoria sarà teatro di sfide e momenti di giochi per tutte le età per tutto il mese di maggio, con bar e cucina sempre attivi, così da poter accogliere al meglio atleti, genitori, amici e tutti coloro che vorranno partecipare a questa prima edizione del Summer Fest, ennesima dimostrazione della missione della nuova Caronnese: essere un punto di riferimento non solo sportivo, ma anche sociale per il territorio.

Un programma fittissimo: 75 partite per 9 categorie diverse dal 4 maggio al 15 giugno, per più di un mese di divertimento e buon calcio, oltre che un’occasione per creare nuove relazioni, tra squadre, giocatori, allenatori e genitori. Perché è anche questo lo scopo e il senso del settore giovanile: crescere atleti, ma anche persone.

Le società che parteciperanno al Caronnese Summer Fest sono: Sedriano, Cimiano, Gavirate, OSL Garbagnate, Airoldi, Varese, Concorezzo, Forza e Coraggio, Cassina Nuova, Pro Novate, Easy Team, Bustese, Mazzo, Rovellasca, Gerenzanese, Lonate Ceppino, Olimpique Limbiate, Molinello, Muggiò, Villa Cortese, Ceriano, Rovellasca, Senago, Accademia Bustese, Accademia Varesina, Segrate, Uboldese, Amor Sportiva e Cedratese .

Le categorie che scenderanno in campo sono: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

Il programma delle partite si svolgerà da sabato 4 maggio a domenica 15 giugno. Tutte le partite si disputeranno al campo di Corso della Vittoria 999 di Caronno Pertusella. Il programma del torneo, i risultati di ogni weekend e le fotogallery dell’evento saranno aggiornati tempestivamente in esclusiva su caronnese.com e su tutti i profili ufficiali presenti sui social network.

Qui il programma