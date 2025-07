Domenica 13 luglio si corre la 48ª Piccola Tre Valli Varesine: 192 Juniores in gara a Casale Litta

Tutto pronto a Casale Litta per la 48ª edizione della Piccola Tre Valli Varesine, gara nazionale riservata alla categoria Juniores in programma domenica 13 luglio. L’evento, organizzato dalla Società Ciclistica Alfredo Binda in collaborazione con l’Associazione Sportiva Casalese, si preannuncia come una giornata di grande ciclismo, con 192 atleti al via in rappresentanza di 33 squadre, italiane e internazionali.

Il percorso si snoderà su un circuito di quasi 16 chilometri, da ripetere otto volte per un totale di 127,44 chilometri. Il tracciato attraverserà i comuni di Casale Litta, Bernate, Bodio, Galliate Lombardo, Daverio, Crosio della Valle, con arrivo nuovamente a Casale Litta. Si tratta di un percorso tecnico, selettivo, che offrirà spunti spettacolari e metterà alla prova le doti complete dei giovani corridori.

La giornata di gara inizierà alle ore 12.40 con la presentazione delle squadre presso l’oratorio di Casale Litta. La partenza ufficiale è prevista alle 14.00 da via Marcobi, mentre la cerimonia di premiazione si terrà alle 19.00, sempre all’oratorio.

Tra i partecipanti spiccano nomi di rilievo del panorama giovanile. Ci sarà Vincenzo Carosi, fresco campione italiano in maglia Work Service Coratti, reduce dalla vittoria tricolore di Trieste. Con lui anche il campione lombardo Matteo Turconi della Bustese Olonia, Francesco Baruzzi della Aspiratori Otelli, Fabio Segatta del Montecorona – già firmatario con il Development Team della Jumbo-Visma – Lease a Bike – e Riccardo Del Cucina del team Casano, recentemente convocato dalla Nazionale Italiana. Non mancherà Jordan Vignati della SC Fagnano Nuova, mentre il tifo locale si concentrerà su Nicolò Sorci, Nicolò Muraro e Tommaso Nicosia, che correranno sulle strade di casa.

Tra le formazioni al via si segnalano, oltre ai club italiani, squadre provenienti dalla Svizzera, dalla Slovenia e dal Messico, a conferma dell’interesse internazionale che la Piccola Tre Valli Varesine continua a suscitare. Anche quest’anno la manifestazione si conferma uno degli appuntamenti più attesi del calendario giovanile, trampolino di lancio per molti futuri professionisti del ciclismo.

LE SQUADRE ISCRITTE ALLA PICCOLA TRE VALLI 2025

Adria Kolesarski (Slovenia)

Ar Monex Pro Team (Messico)

Aspiratore Otelli Alchem

Audax Fiormonti

Biesse Carrera Premac

Bustese Olonia

Canturino 1902

Casano Sabbia

Ciclistica Omnia Imola

Ciclistica Rostese

Energy Team

Fagnano Nuova

Feralpi Monteclarense

Fortebraccio Da Montone

Gb Team Pool Cantu

Giovani Giussanesi

Gs Massimo Supermercati

Liberyas Ceresetto

Pedale Casalese Armofer

Petrucci Assali Stefen

Sc Capriolo

Sc Romanese

Sidermec Vitali

Swiss Cycling (Nazionale Svizzera)

Team Ecotek

Team Giorgi

Team Tiepolo Israel

Tsp Mittelland (Sui)

Uc Piasco

Ucab 1925 Biella

Us Montecorona

Vc Lugano (Svizzera)

Work Service Coratti