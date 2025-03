Grave incidente in corso Sempione a Gallarate, aggrediti i soccorritori

Grave incidente a Gallarate in Corso Sempione, quasi all’altezza dell’incrocio semaforico con via Cavallotti e via Marsala.

È avvenuto poco prima delle 10 e sul posto sono state fatte intervenire tre pattuglie della polizia locale, i mezzi del 118 (due ambulanze da Gallarate e Busto e due automediche) e i vigili del fuoco.



Sono cinque le persone coinvolte, tra cui un bambino di undici anni. Tre erano a bordo dei veicoli, due invece sono soccorritori aggrediti.

Uno dei veicoli coinvolti, fuori controllo, A prima tamponato, un’auto in sosta vietata sul marciapiede e poi ha concluso la sua corsa contro un palo della luce, travolgendo anche bidoni della spazzatura.

Sul posto anche i tecnici di Prealpi gas per una fuga di gas, forse innescata dall’impatto. La lampada della Illuminazione pubblica si è sganciata dal palo ed è precipitata in strada.

Gravi ripercussioni sul traffico in zona, con lunghe code sulle vie alternative del quartiere Liberty. Corso Sempione è stato chiuso dalla rotonda con via Carlo Noè fino all’incrocio con via Marsala.