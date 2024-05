A Besnate arriva l’8a edizione della Borghilonga

Anche quest’anno le abitudini non cambiano, anche nel 2024 si svolgerà l’ormai tradizionalissima Borghilonga, giunta alla sua ottava edizione. Si tratta di una corsa/camminata non competitiva di circa 6 chilometri che si avventura tra i sentieri immersi nelle bellezze storico/naturalistiche del comune di Besnate.

La manifestazione è organizzata dalla ProLoco e dai Borghi di Besnate, con il patrocinio del Comune di Besnate e del Parco del Ticino. La partenza è fissata per le ore 10,30 di domenica 12 maggio presso la palestra comunale di via Vittorio Veneto 18, proprio in occasione della festa della Mamma.

Il ritrovo è previsto per le 8.30, orario d’apertura delle iscrizioni sempre presso la palestra. A seguire, alle 9.30, si terrà la celebrazione della Santa Messa presso l’ Area Feste, al termine della quale scatterà la Borghilonga. L’iscrizione è aperta a tutti e prevede un costo di 5 euro per gli adulti, mentre è gratuita per i giovani fino ai 14 anni.

A tutti i ragazzi partecipanti verrà consegnata una medaglia ricordo al termine dell’evento, mentre sono previsti dei riconoscimenti speciali per le seguenti categorie: prima mamma, primi 3 uomini, prime 3 donne, il Borgo più numeroso, primi 3 ragazzi/e delle scuole elementari e delle scuole medie, la classe elementare e quella delle medie più numerose.