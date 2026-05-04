A8, cambiano le chiusure notturne tra Solbiate Arno e Gallarate

Novità in vista per i pendolari che percorrono l’autostrada A8 Milano-Varese nelle ore notturne. Società Autostrade ha comunicato un aggiornamento del cronoprogramma per i lavori di potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, che comporta l’annullamento di alcune chiusure precedentemente annunciate e la definizione di nuovi provvedimenti.

Le chiusure annullate

Non avranno più luogo le restrizioni inizialmente previste per l’inizio e la fine della settimana. In particolare:

Sono state annullate le chiusure del tratto Solbiate Arno Albizzate-allacciamento D08 verso Milano previste per le notti del 4 e 5 maggio.

Saltano anche le chiusure del tratto allacciamento D08-Cavaria verso Varese che erano in programma per le notti del 7 e 8 maggio.

Nuovi provvedimenti verso Varese

Il nuovo calendario prevede la chiusura del tratto tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria, in direzione Varese, dalle ore 21:00 di mercoledì 6 maggio fino alle 5:00 di giovedì 7 maggio. Negli stessi orari resterà chiuso anche il ramo di immissione sulla A8 per chi proviene dalla D08 in direzione Varese.

I percorsi alternativi:

Per chi è diretto a Varese, si consiglia di uscire a Gallarate, percorrere la SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno e rientrare in A8 a Solbiate Arno Albizzate.

Chi proviene dalla D08 può uscire a Besnate, seguire la SP26 verso Jerago e la SS341 fino al rientro in autostrada a Solbiate Arno.

Interventi verso Milano

Nelle notti di giovedì 7 e venerdì 8 maggio (ore 21:00-5:00), il cantiere sposterà i disagi sulla carreggiata opposta. Sarà infatti chiuso il tratto tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento D08 verso Milano.

In questo caso, gli automobilisti diretti a Milano dovranno uscire obbligatoriamente a Solbiate Arno, seguire la SS341 verso Gallarate e la Statale del Sempione, per poi rientrare in A8 allo svincolo di Busto Arsizio tramite la SS336 della Malpensa. Si ricorda che l’entrata di Gallarate verso Milano rimane chiusa in modalità continuativa.

Per chi invece deve raggiungere la Diramazione Gallarate-Gattico (A26), il percorso consigliato prevede l’uscita a Solbiate Arno e il transito per Jerago e Besnate, dove sarà possibile imboccare la D08.