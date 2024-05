Maggio alla Libreria degli Asinelli di Varese

Il mese di Maggio alla Libreria degli Asinelli di via Bagaini 14 a Varese inizia sabato 4 alle ore 19.00 con Laura Falqui, un personaggio ricco di esperienze e coloriture rare per la freschezza e la libertà espressiva.

Accompagnata da Raffaele Milani, docente di Estetica e presidente di Italia Nostra Bologna, la signora Falqui -introdotta dal professor Giuliano Boccali- presenterà la raccolta di storie “Trilogia della vita vagabonda” pubblicate da Medusa Edizioni.

Partecipazione gratuita. Richiesta la prenotazione.

Festival “Nordingiallo”

Per il Festival “Nordingiallo” organizzato dal Comune di Varese, due incontri in libreria.

Sabato 11 maggio alle ore 19, “IL POLIZIESCO SVEDESE”, con Carmen Giorgetti Cima.

Giovedì 23 maggio alle ore 19, “IL NOIR SUDAMERICANO”, con Stéfano Pérez Tonella.

Partecipazione gratuita. Richiesta la prenotazione.

Folon over the rainbow

Venerdì 17 maggio alle ore 19, un evento speciale, dedicato al grande illustratore Jean-Michel Folon. Cristina Taverna (Galleria e casa editrice Nuages di Milano), insieme a Nicola Magrin e a Tiziano Botteri presenterà il libro-ritratto della sua amicizia con Folon, “FOLON OVER THE RAINBOW”.

Partecipazione gratuita. Richiesta la prenotazione.

Pietro Macchione Editore, trent’anni di editoria

Venerdì 24 maggio alle 18.30, serata dedicata al festeggiamento di trent’anni di editoria a e per Varese, con Pietro Macchione, con la partecipazione di alcuni dei suoi autori: Claudio Bossi, Roberta Lucato, Marco Marcuzzi.

Partecipazione gratuita. Richiesta la prenotazione.

Cosa ho letto. Un libro per ricordare i libri letti insieme

Domenica 26 maggio dalle 14 alle 17.30 workshop con Paola Bongio di PROGETTO SEREMILE. Un laboratorio per educatori, genitori, nonni, docenti per costruire un libro-memoria sulle letture più amate dai bambini totalmente artigianale.

Il seminario verrà attivato con un minimo di 5 partecipanti. Per partecipare è necessario iscriversi e versare la quota di 75 euro che comprende i materiali, la tessera annuale a Burritos Aps e una pausa caffè a metà giornata. App Docente accettata.

Incontri con l’autore

Mercoledì 29 maggio alle ore 19, “Livelli di vita” con FRANCESCO VARANINI. Incontro in libreria con un autore dal vasto orizzonte di interessi -dalla letteratura latinoamericana alla formazione per dirigenti, dalle intelligenze artificiali alle questioni filosofiche attinenti la cura di sé- per divagare attorno al tema della malattia in letteratura, in dialogo con Stéfano Pérez Tonella.

Ingresso libero, raccomandata la prenotazione.

Giovedì 30 maggio alle ore 19, LUCA VULLO presenta “La voce del corpo”. È possibile vendere un insieme di gesti? Luca Vullo dice di sì nel recentissimo volume che segue il già famoso spettacolo. Un libro divertente che fa riflettere sulle nostre origini e su quanto sia bello aprirsi ad altre culture anche in maniera non verbale.

Prenotazione richiesta e vincolata all’acquisto del volume presso la libreria

Ogni mese alla Libreria degli Asinelli

Gruppi di lettura

Ogni mese la libreria organizza -in collaborazione con Burritos Aps- vari gruppi di lettura e due sabati mattina di narrazione con merenda per i bambini.

E’ possibile unirsi ai gruppi di lettura in qualsiasi momento (richiesto l’acquisto della tessera socio 2024 a Burritos Aps al prezzo di 15 euro e l’acquisto del libro del mese).

PAGINE RIBELLI

Venerdì 3 maggio alle ore 19.00

Libro del mese: “Amatissima” di T. Morrison

VOCI DELL’EST

Mercoledì 8 maggio alle ore 19.45

Libro del mese: “Acqua rossa” di J. Pavicic

FANTASTICO!

Giovedì 9 maggio alle ore 19

Libro del mese: “Metallo urlante” di V. Evangelisti

I sabati della meraviglia. Letture gratuite per bambini

Sabato 11 maggio alle ore 11: “Mettete subito in disordine!” di Vivian Lamarque.

Sabato 25 maggio alle ore 11: “Il libro degli errori” di Gianni Rodari

Ingresso libero. Non è necessaria la prenotazione