Alla Casa della Resistenza di Verbania la presentazione del libro “L’unità europea, obiettivo comune della Resistenza al nazifascismo”

Sabato 25 maggio, alle ore 16.30, presso la Casa della Resistenza di Verbania si terrà l’incontro di presentazione del libro “L’unità europea, obiettivo comune della Resistenza al nazifascismo” (edizioni Il Mulino, 2024), con la partecipazione dei due curatori Antonella Braga e Fulvio Gambotto.

Il volume, promosso dal Centro Einstein di Studi Internazionali (CESI) di Torino e dal Centro Studi sul Federalismo (CSF), raccoglie saggi storici di diversi autori (Carlo Greppi, Daniela Preda, Lucio Levi, Robert Belot, Alessandro Bresolin, Andreas Wilkens, Giampiero Bordino) e si concentra, in ottica transnazionale, sulla tematica del pensiero europeista e federalista come premessa per la lotta antifascista e per la Resistenza in Europa. I saggi affrontano la genesi e lo sviluppo delle diverse idee di Europa presenti nella Resistenza internazionale, l’evoluzione del pensiero federalista, le storie di singoli resistenti che sono stati attivi su una dimensione transnazionale, prendendo anche come spunto l’elaborazione del manifesto di Ventotene di ottant’anni fa.

Per informazioni: care@casadellaresistenza.it. Ingresso libero e gratuito.