Quando le donne iniziarono a dipingere: un incontro a Cantello dedicato ad Artemisia e alle altre pioniere

In vista della Giornata internazionale della donna, mercoledì 5 marzo 2025 alle ore 20.45, il Comune di Cantello, attraverso l’Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili, organizza un incontro dedicato alla riscoperta delle prime donne che hanno intrapreso la carriera artistica. L’evento si terrà presso l’Antico Cascinale Lombardo, sede della Biblioteca “Carlo Cocquio”, e sarà condotto dalla Prof.ssa Francesca Ricardi.

Le donne nell’arte: coraggio e talento in un mondo maschile

Il titolo dell’incontro, Quando le donne iniziarono a dipingere, richiama l’omonimo libro di Anna Banti, storica dell’arte e scrittrice che, nel secondo dopoguerra, fu tra le prime a studiare il contributo femminile alla pittura. Il percorso proposto metterà in luce le vicende biografiche e artistiche di donne straordinarie che, a partire dalla metà del XVI secolo, sfidarono le convenzioni sociali per affermarsi in un campo dominato dagli uomini.

Se alcune, come Artemisia Gentileschi, sono oggi riconosciute per il loro talento, altre rimangono meno conosciute al grande pubblico, nonostante il loro straordinario contributo alla storia dell’arte. Durante la serata si parlerà di figure come Sofonisba Anguissola, ritrattista di corte, Lavinia Fontana, prima donna a ricevere commissioni pubbliche, Fede Galizia, innovatrice della natura morta, Rosalba Carriera, pioniera del pastello, e Berthe Morisot, unica presenza femminile tra gli impressionisti.

Un evento per riscoprire il talento femminile nell’arte

L’incontro rappresenta un’importante occasione per celebrare il talento femminile, offrendo uno sguardo su un passato che ha visto molte donne lottare per la propria indipendenza artistica. Un viaggio attraverso i secoli, tra capolavori e storie di determinazione, che invita a riflettere sul ruolo delle artiste nella società di ieri e di oggi.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.