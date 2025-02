A Materia la Lombardia che non ti aspetti

Incontro con Marco Giovannelli, Neven Azdaip, Spiritual tour ed Ettore Terribili. Trenta giorni di cammino lungo la Via delle sorelle da Brescia a Bergamo, la Via Francisca del Lucomagno da Lavena Ponte Tresa a Pavia, la via degli Abati da Milano a Lodi, il naviglio della Martesana, l’Adda, il Villoresi, l’Alto Milanese