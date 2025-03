A Castiglione Olona la presentazione del secondo volume “Atlante del Seprio”

Venerdì 7 marzo, alle ore 21.00, la Biblioteca Civica “G. Battaini” di Castiglione Olona, in Via Marconi 1, ospiterà la presentazione del 2° volume dell’ “Atlante del Seprio: Medioevo e dintorni“, scritto dal Prof. Giampaolo Cisotto ed edito da Macchione Editore per la collana Di Segno in Segno (2023)

L’Atlante del Seprio fa riferimento ai segni lasciati dalla storia nel territorio sepriese. I segni sono costituiti dalla natura modificata dall’uomo, che a volte sono andati persi o sono stati molto trasformati.

Tra i primi si possono citare i castelli di Masnago, Abbiate Guazzone, Bedero Valtravaglia, i monasteri di Sesto Calende, Cavaria e Lentate Verbano, il paese di Varano e il più conosciuto che è Castelseprio vecchio. Tra i secondi ci sono molte chiese ed altri edifici religiosi, diversi castelli, tra cui quello di Crugnola. Si tratta di una collana che vuole fornire gli strumenti per studiare l’evoluzione urbana e territoriale, una base di partenza fondamentale per lo sviluppo futuro del territorio.

Presentato dal Comune di Castiglione Olona ed inserito all’interno della rassegna “Le Serate del Libro” organizzate dal Rotary Club Tradate – un ciclo di incontri sul territorio teso a promuovere la cultura e il dialogo tra gli autori e i lettori – l‘incontro è ad ingresso libero e durante la serata sarà possibile vincere alcune copie del libro attraverso un’estrazione gratuita.