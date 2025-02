Le figure femminili di Hayez al Castello di Masnago per la festa della donna

Sabato 8 marzo, Festa della donna, al Castello di Masnago, si terrà alle 10.30 la conferenza “Le figure femminili di Hayez” a cura di Serena Contini.

L’evento prende spunto, per celebrare tutte le donne, dall’eroina biblica Tamar di Giuda, raffigurata da Francesco Hayez in un dipinto iconico della collezione d’Arte moderna e contemporanea dei Musei Civici di Varese, per cui è stato recentemente realizzato un allestimento dedicato al Castello di Masnago nella sala affrescata della Crocifissione.

Mostrando una serie di immagini che illustrano l’intera poetica muliebre di Hayez, verranno illustrate donne che sono allegorie di sentimenti come la malinconia, la vendetta e l’amor patrio, o che forniscono uno spaccato di un mondo femminile che allietava la vita quotidiana del pittore, tra illustri salotti e prestigiose ed amicali committenze. Al termine della conferenza sarà possibile visitare il dipinto Tamar di Giuda.

Ingresso gratuito. Per info: 0332.820409