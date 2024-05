A Villa Cagnola lo “Splendore del mobile antico”

Non solo dipinti, arazzi e porcellane , ma anche mobili di antiquariato sono parte del tesoro artistico della Collezione Cagnola.

Cassoni rinascimentali, tavoli ebanizzati con intarsi in avorio , cassettoni settecenteschi lombardi e veneti oltre a monetieri del cinquecento con tiretti e segrete.

Sarà un affascinante giro guidato tra preziosi pezzi di arredo antico, ormai sconosciuti nelle case odierne, per distinguere stili, epoche e decori.

Alla fine, tè in villa.