Andrea Kerbaker racconta lo “Stradario sentimentale di Milano”

Andrea Kerbaker, in dialogo con Mauro Novelli, racconta (attraverso il suo libro, edito da Rizzoli) vie e piazze milanesi che hanno avuto un ruolo per la città delle arti, della vita culturale, ma anche in quella civile ed economica. Indirizzi rievocati con le parole di chi li ha frequentati, come Einstein e Montale in via Bigli, Hemingway in via Fetonte o Giuseppe Verdi nella sua casa di riposo di Piazza Buonarroti. Una quarantina di vie dove le testimonianze di un tempo, filtrate attraverso i ricordi dell’autore, si intrecciano con un presente in divenire.

(Evento nel Premio Chiara Festival del Racconto 2024 – www.premiochiara.it)