“STEAM in progress”, congresso internazionale a Tradate

Il Centro Didattico Scientifico di Tradate sarà la sede per la 3° edizione dell’esperienza formativa immersiva e coinvolgente ideata dal TEACH (Transcontinental Educator Artist Collective for Humanity) in collaborazione con AstroNatura Società Cooperativa Sociale e Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

Molto più di una normale formazione, una vera e propria accademia per lo sviluppo professionale rivolta a docenti di ogni ordine e grado scolastico nonché educatori ed operatori del settore. L’appuntamento è per il 10, 11 e 12 luglio.

L’associazione TEACH ha una missione chiara: formare docenti in tutto il mondo consapevoli delle problematiche ambientali attraverso un approccio STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) e un’educazione ecologica. Durante la tre giorni i partecipanti svolgeranno laboratori e attività condotti da un team di artisti internazionali, tra questi il drammaturgo John Morogiello, la teaching artist Thomara Spreight, il pedagogista Giuseppe Ciccomascolo e il musicista compositore Fabius Constable. Coloro che vivranno l’esperienza si metteranno alla prova nel teatro, nell’improvvisazione, nella fotografia, nella danza e in moltissime altre esperienze ricche ed interessanti, approfondendo il legame tra arte e didattica e indagando su come utilizzare le potenzialità dell’estetica per motivare e facilitare l’apprendimento nei propri studenti. In contemporanea saranno coinvolti in un processo creativo e collaborativo, che li porterà a realizzare dei prodotti artistici che saranno poi il tema centrale di un festival rivolto alle famiglie del territorio.

Diventeranno quindi artisti per una sera, coadiuvati e coordinati da un team di esperti che li aiuterà a essere protagonisti di una performance che informerà e formerà gli spettatori su importanti temi scientifici legati al cambiamento climatico; e lo farà in modo divertente e appassionante!

Indispensabile la collaborazione dello staff di AstroNatura che condurrà specifici approfondimenti mediante workshop ed esperienze legate alle tematiche scientifiche al centro del congresso. Sarà una occasione unica per i partecipanti per affrontare il difficile tema del cambiamento climatico in modo interattivo e dinamico, traendone importanti insegnamenti sul piano scientifico e didattico. Un’esperienza di confronto e collaborazione con colleghi di altre nazionalità, che può arricchire e formare una rete di dialogo e confronto.

Il progetto vede la collaborazione di VareseNews, quale Media partner, e Weturtle, partner specializzato nella formazione del personale scolastico e accreditato dal MIM, oltre ad aver ottenuto il patrocinio della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

La partecipazione è pagabile con carta del docente ed il percorso di formazione, riconosciuto dal MIM, prevede il rilascio dell’attestato tramite piattaforma S.O.F.I.A..

Per info ed approfondimenti info@astronatura.it – 0331841900