Una visita guidata per scoprire i tesori d’Antiquariato di Villa Cagnola a Gazzada

È una immersione nella storia e nell’arte degli arredi antichi la visita guidata organizzata presso Villa Cagnola a Gazzada per lunedì 20 maggio alle 15.30

È una immersione nella storia e nell’arte degli arredi antichi la visita guidata organizzata presso Villa Cagnola a Gazzada per lunedì 20 maggio alle ore 15.30. Gli amanti del bello e del raffinato avranno l’opportunità di scoprire la Collezione Cagnola, un tesoro di mobili antichi, dipinti, arazzi e porcellane.

La visita offrirà agli ospiti un viaggio attraverso il tempo: i partecipanti potranno ammirare bauli rinascimentali, tavoli ebanizzati decorati con intarsi in avorio, cassettoni settecenteschi lombardi e veneti, e monetieri del Cinquecento con tiretti e segrete. Ogni mobile racconta una storia, riflettendo stili e epoche passate, oltre a metodi di decorazione che hanno attraversato i secoli.

Dopo il tour, i visitatori potranno rilassarsi e discutere di ciò che hanno visto sorseggiando un tè nei sontuosi ambienti della villa: una pausa relax per assaporare meglio la bellezza dell’arte e della storia.

L’Evento si terrà lunedì 20 maggio alle 15.30 a Villa Cagnola, Via Cagnola 21, Gazzada (Varese), e il costo di 15 euro a persona, include la visita guidata e il tè servito nei saloni della villa. Per partecipare è essenziale prenotare il proprio posto entro il 15 maggio, contattando Villa Cagnola al numero 0332 16141 o via email a info@villacagnola.it.