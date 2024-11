La Conca degli Aranci di Saverio Strati alla Biblioteca “Bruna Brambilla”

La Biblioteca “Bruna Brambilla”, parte del Sistema Urbano di Varese, ospiterà mercoledì 15 gennaio 2025 alle ore 15:00 un nuovo incontro del Gruppo di Lettura. Durante questo appuntamento si discuterà del libro La Conca degli Aranci di Saverio Strati.

Un autore del neorealismo italiano

Saverio Strati (1924-2014), nato a Sant’Agata del Bianco, è considerato uno dei più importanti autori del neorealismo italiano. Dopo un’infanzia segnata dal lavoro come muratore e da un precoce interesse per lo studio e la lettura, Strati riprese gli studi al termine della Seconda Guerra Mondiale, avviandosi verso una carriera letteraria straordinaria. Le sue opere, tra cui La Conca degli Aranci, offrono uno spaccato autentico della vita delle comunità del Sud Italia, intrecciando vicende umane, tradizioni e paesaggi suggestivi.

Dettagli dell’incontro

La discussione del Gruppo di Lettura avrà luogo presso la Biblioteca “Bruna Brambilla” situata in via Carnia 155, Varese, nella sede dell’Istituto Anna Frank. L’evento è aperto a tutti gli interessati e non richiede prenotazione.

Per chi desiderasse leggere il libro prima dell’incontro, è possibile prenotarlo presso la Biblioteca Bruna Brambilla negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00) oppure tramite il sistema online Web OPAC.

Un appuntamento culturale da non perdere!

Il Gruppo di Lettura è un’occasione perfetta per gli amanti della letteratura che desiderano condividere le proprie riflessioni e scoprire nuove prospettive su libri significativi. L’incontro di gennaio permetterà di esplorare il mondo letterario di Saverio Strati e di immergersi nelle emozioni evocate dalla sua narrazione.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare la biblioteca tramite l’indirizzo email biblioannafrank@gmail.com.