“La mamma è uscita”, mezzo secolo di femminismo in mostra a Gazzada Schianno

Una mostra che è un omaggio al femminismo, all’arte e alla forza rivoluzionaria di due donne varesine che hanno saputo riscrivere il linguaggio artistico e sociale del loro tempo.

Dal 23 novembre al 15 dicembre 2024, lo Spazio Gaja presso il Circolo Risorgimento di Gazzada Schianno ospiterà la mostra “La mamma è uscita”, dedicata a Milli Gandini e Mariuccia Secol, storiche fondatrici del Gruppo Femminista Immagine di Varese.

Il femminismo come arte e azione

Curata da Manuela Gandini, la mostra ripercorre le tappe salienti dell’esperienza artistica e politica delle due artiste, attive dal 1974 al 1985 in un percorso che ha precorso i tempi del rinnovamento femminista a livello internazionale. Fondato insieme a Silvia Cibaldi, Clemen Parrocchetti e Mariagrazia Sironi, il gruppo varesino si inserì con forza nel dibattito artistico e sociale, conquistando spazi prestigiosi come la Biennale di Venezia del 1978.

Attraverso installazioni, quadri, sculture e opere fotografiche, Gandini e Secol hanno trasformato oggetti della quotidianità – pentole, abiti, polvere, ago e filo – in strumenti artistici e politici, sfidando i ruoli tradizionali assegnati alle donne. Opere che hanno destrutturato il linguaggio domestico per riaffermare una nuova identità femminile, svincolata dai confini imposti dalla società patriarcale.

Un ritorno alla ribalta

Nonostante l’attenzione mediatica degli anni Settanta, la Storia, raccontata quasi sempre al maschile, ha relegato queste esperienze all’oblio negli anni Ottanta. Tuttavia, negli ultimi anni il lavoro di Gandini e Secol è stato riscoperto e valorizzato da tesi di laurea, convegni e pubblicazioni, riaffermandone l’importanza. Il loro libro autobiografico, “La mamma è uscita. Una storia di Arte e Femminismo” (DeriveApprodi, 2021), testimonia il coraggio e la portata di questo percorso.

Eventi collaterali

La mostra, aperta ogni sabato e domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00, sarà inaugurata sabato 23 novembre alle 18:00. Un momento da non perdere è il 7 dicembre alle 17:00, con la proiezione del film “Mariuccia” (2023) di Sergio Racanati, seguita da un dibattito con il regista.

“La mamma è uscita” non è solo una mostra, ma una riflessione viva e attuale sulla forza del femminismo e sull’arte come strumento di cambiamento.

Spazio Gaja, Circolo Risorgimento, via Roma 59, Gazzada Schianno

Dal 23 novembre al 15 dicembre 2024

Orari: Sabato e Domenica 10.00-12.30 / 15.00-19.00

Film e dibattito: 7 dicembre alle 17.00