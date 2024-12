Al Cinema Teatro Nuovo il film “La testimone – Shahed” di Nader Sayevar

Lunedì 16 dicembre alle ore 21.00 al Cinema Teatro Nuovo di Varese (Viale dei Mille, 39) verrà proiettato in prima visione il film “La testimone – Shahed” di Nader Sayevar.

Il film è ambientato in Iran e segue la storia di Tarlan, insegnante di danza in pensione, che assiste all’omicidio della sua amica Rana da parte del marito, un importante membro del governo. Quando la polizia si rifiuta di indagare, Tarlan deve decidere se cedere alle pressioni politiche o mettere a rischio la reputazione e il sostentamento per cercare giustizia.

Il film ha ottenuto il Premio degli Spettatori – Armani Beauty alla 81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Trailer:

Prima della proiezione sarà effettuato un panel di discussione con gli interventi di Rayhane Tabrizi, attivista iraniana per i diritti umani, e Cristina Giudici, giornalista di Il Foglio.

“La testimone. Shahed è una profonda riflessione sulla società iraniana e sulla complessa realtà che affligge il popolo, in primis le donne. Non mancano attacchi al Governo e al suo modo di operare e agire verso coloro che chiedono giustizia, anche quando l’accusatore è appunto una donna e l’accusato un uomo. Il regime repressivo non si ferma dinanzi alla difesa della dignità umana e la verità resta un orpello praticamente insignificante. Gli ultimi due anni di lotte e rivendicazioni in Iran hanno sicuramente spinto a girare questa storia, trovando il coraggio e l’audacia per realizzarla. […] Il cinquantenne Nader Saeivar, vincitore nel 2020 del Premio miglior Sceneggiatura a Cannes con Tre volti di Panahi, al suo terzo lungometraggio, dopo Namo del 2020 e No End del 2022, sembra aprirsi maggiormente alla speranza, senza lasciare che la disperazione regni incontrastata, considerando il finale e considerando effettivamente i primi suoi due lungometraggi.

L’importanza della testimonianza di tutti coloro disposti a non farsi schiacciare dal potere centrale resta il nodo cardine, esprimendo il proprio stile con forza e compattezza di intenti, lasciando emergere il perdono che va oltre e surclassa la resa.” [Leonardo Lardieri – Sentieriselvaggi.it].

Biglietto d’ingresso €8; ridotto €6,50; ridotto under25 €4.

Per maggiori informazioni: filmstudio90@filmstudio90.it