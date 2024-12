Al Filmstudio 90 di Varese a prima visione di “Sulla terra leggeri”

Il film, presentato in anteprima alla 77° edizione del Locarno Film Festival, ripercorre la storia di un amore di gioventù attraverso i ricordi frammentati di Gian. In sala sarà presente il regista

Venerdì 13 dicembre alle ore 20.45 al cineclub Filmstdudio 90 (Via Cristoforis, 5) verrà proiettato in prima visione il film “Sulla terra leggeri” di Sara Fgaier.

Il film, presentato in anteprima alla 77° edizione del Locarno Film Festival, ripercorre la storia di un amore di gioventù attraverso i ricordi frammentati di Gian, un professore di etnomusicologia sessantacinquenne che lotta con l’oscurità causata da un’improvvisa amnesia. In sala sarà presente la regista Sara Fgaier.

Trailer:

“Opera prima della regista italo tunisina quarantaduenne che ha lavorato per anni con Pietro Marcello come montatrice, produttrice e occupandosi in prima persona della ricerca di quei filmati di repertorio che hanno fatto la fortuna dell’autore sin dai tempi de La bocca del lupo. Il metodo narrativo è quindi simile, con gli inserti del reale che si fanno spazio nella finzione, la illustrano e la contrastano, ne espandono il senso. Vengono da raccolte di famiglia private, da cineteche e da musei, e la regista italo-tunisina li utilizza come finestra sul mondo interiore di un uomo che è ridotto a essere spettatore della sua stessa storia, che si domanda cosa sia successo a quell’amore così fulmineo di un giorno in riva al mare, di cui resta la foto scattata da uno sconosciuto. ”

[Tommaso Tocci – Mymovies.it]

“Una storia di assenza e di fantasmi nascosti negli angoli delle case, nei posti che richiamano uno sguardo, perduto ad osservare il Mediterraneo o un remoto villaggio in Tunisia mentre gli ancestrali rituali lottano contro gli spiriti maligni con i canti e le danze. Il film restituisce bene l’atmosfera di vuoto, nel tracciare un cerchio inesorabile di dolore in una luce dimessa, i baci cancellati insieme a qualcosa che non si può dimenticare, un abbraccio, la cura e la tenerezza di una mano, ed un’angoscia necessaria ma eccessiva.”

[Antonio D’Onofrio – Sentieriselvaggi.it]

L’ingresso è riservato ai soci Filmstudio 90 e ARCI. La richiesta di tesseramento deve essere effettuata almeno 24 ore prima. Per informazioni: https://www.filmstudio90.it/tesseramento. Biglietto d’ingresso €5,50; ridotto under25 €4,00. Per maggiori informazioni: filmstudio90@filmstudio90.it