Cantami o mamma negli incontri gratuiti per gestanti di Asilo Mariuccia a Cittiglio

Iscrizioni aperte per l’iniziativa gratuita rivolta alle mamme in attesa e che si svolgerà a Casa Fraschini nelle giornate di mercoledì 11 e 18 dicembre

Cantami o mamma è l’iniziativa per gestanti proposta da Fondazione Asilo Mariuccia alle donne dal sesto mese di gravidanza.

Si tratta di un percorso gratuito articolato su due incontri tenti dalla psicologa Morena Stefanelli (formata al metodo “Cantami o mamma”), in cui le mamme in attesa, cantando per il proprio bambino, saranno accompagnate alla scoperta del massaggio sonoro, strumento di relazione e di continuità dalla pancia al mondo.

L’iniziativa è gratuita e sarà proposta in due momenti: a Cittiglio l’11 e il 18 dicembre presso Casa Fraschini e poi a Luino il 7 e i l14 maggio presso Villa Hussy.

Cantami o mamma fa parte delle iniziative per bambini fino ai 6 anni e per le loro famiglie del progetto Con i bambini sul lago, finanziato da Impresa sociale Con i bambini e di cui Fondazione Asilo Mariuccia Onlus è ente capofila.

Per maggiori informazioni e iscrizioni 348 4552704 oppure www.conibambinisullago.it