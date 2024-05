“1, 2, 3… Si gioca!”, Malnate scende in strada per la festa cittadina

Sarà una domenica di divertimenti, tra giochi, attività, associazioni e realtà cittadine che animeranno e coloreranno l’evento.

Domenica 12 maggio a Malnate scatterà l’ora della Festa Cittadina che per l’occasione tornerà, come nelle prime edizioni, lungo la Briantea. Titolo dell’evento “1, 2, 3… Si gioca!”, scelto dal Consiglio dei Bambini cittadino che come tema per la giornata hanno indicato “il gioco”.

La giornata si aprirà alle ore 10.30 con la Messa al Palazzetto di via Gasparotto. Dalle 12 il via alla festa con attività, laboratori e intrattenimenti per bambini e famiglie che proseguiranno fino alle 19. Dalle 12.30 ci sarà la possibilità di mangiare con gli stand gastronomici.