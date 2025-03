Jacques Villeneuve bloccato in un bagno a Malpensa sfonda la porta per uscire: “Rischio di perdere l’aereo”

Il volo per l’Australia e la decisione: l’ultima capatina al bagno prima di affrontare la trasvolata. Ma qualcosa si inceppa: nel dettaglio, la porta della toilette. Dentro, un utente famoso, l’ex pilota Jacques Villeneuve, 53 anni, figlio del mitico “Gilles” che perse la vita in un incidente nel 1982. Da quanto scrive sul suo profilo Instagram, Jacques Villeneuve era, ieri, domenica 9 marzo, in procinto di partire. Ma, al momento di uscire dal bagno, ecco che la porta si è bloccata. Un primo “sos“ lanciato sulla sua pagina social, con tanto si selfie (foto, da Ig): «Sono bloccato nei bagni da 20 minuti e la sicurezza non è ancora riuscita a farmi uscire. Lo sciacquone del water parte ogni 30 secondi. Mi sto divertendo un mondo. Davvero impressionante. Un buon inizio per il viaggio in Australia».

Poi, dopo pochi minuti, altro post: «Sono riuscito ad uscire dopo 30 minuti, ho dovuto buttare giù la porta e mi è caduto un pezzo dal soffitto in testa. Viaggiare è divertente». E giù commenti fra i suoi follower, ciascuno a dire la sua sull’accaduto. Alla fine il pilota, che sta di casa a Somma Lombardo e ora si occupa di fare il commentatore sportivo per diverse tv, sarebbe partito.

Sea, la società che si occupa della gestione degli scali milanesi, ha ricostruito l’accaduto. Villeneuve è entrato in bagno al “T1”, nella toilette vicino all’“area filtri“, non distante da un bar, alle 12.33. Proprio il personale dell’esercizio dieci minuti dopo è entrato nei bagni, probabilmente avvertito da alcune urla o rumori provenienti da lì. La “control room” di Sea è stata avvisata del problema alle 12.45 e alle 12.54 Villeneuve era già fuori dal bagno, “liberatosi“ da solo.

«Siamo dispiaciuti per quanto accaduto», specificano da Sea, «ma non abbiamo avuto nemmeno il tempo di intervenire».