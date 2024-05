A Malgesso il MiniTrail Campo dei Fiori

Il Cai Gavirate e A.S.D. Campo dei Fiori Outdoor organizzano il MiniTrail Campo dei Fiori per ragazzi dai 6 ai 10 anni, con l’obiettivo di promuovere e avvicinare i bambini al trail running.

L’evento si terrà sabato 11 maggio al Parco “Din Don” a Malgesso. La partecipazione è gratuita e aperta a un massimo di 500 ragazzi. Il percorso, di circa 1 km, sarà diviso in diverse per età per una manifestazione non competitiva. I genitori accompagneranno i bambini e potranno assistere alla corsa all’interno del parco.

L’evento vede il contributo della Camera di Commercio di Varese e Varese Sport commission, dal Concessionario Marelli & Pozzi e il patrocinio del Comune di Bardello con Malgesso e Bregano e della Proloco di Bardello con Malgesso e Bregano.

Il programma prevede l’apertura delle iscrizioni alle 14:30 presso il Parco DinDon, seguite dalle partenze del MiniTrail a partire dalle 15:30 per età. Alla fine della corsa, sarà offerta una merenda a tutti i partecipanti, e verranno consegnate medaglie, gadget di partecipazione

Inoltre, durante l’evento, ci sarà un Villaggio Trail con:

– battesimo della sella” sui pony dell’agriturismo “Il Pivione”

– truccabimbi il cui ricavato andrà alla Onlus Charity In The World.

– Carrettino gelati per i ragazzi & Birra per gli adulti accompagnatori

Per informazioni, è possibile scrivere a: info@campodeifioritrail.it