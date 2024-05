Jazz sul palco di Varese Vive con il Quartetto Campo dei Fiori

Prosegue con successo la stagione musicale del 67 Jazz Club Varese che negli ultimi appuntamenti ha scelto di proporre sul palcoscenico di Varese Vive musicisti varesini di grande spessore. Non è certo la mancanza di idee o di opportunità a indurre a questa scelta chi ha raccolto la difficile eredità lasciata da Renato Bertossi: molto semplicemente, gli organizzatori hanno ritenuto giusto offrire agli artisti “di casa”, da sempre amici del 67 Jazz Club, l’opportunità di incontrare il loro pubblico.

Così, dopo il grande successo ottenuto da Giusy Consoli e dal suo trio, è ora la volta del Quartetto Campo dei Fiori, guidato dal vibrafonista Francesco Pinetti, accompagnato dal sassofonista Tarcisio Olgiati, dal bassista Marco Conti e dal batterista Massimiliano Salina. Il Quartetto Campo dei Fiori nasce dalle precedenti esperienze degli ensemble di Francesco Pinetti, da sempre sinonimo di raffinatezza e di buon gusto musicale, forse accentuando in questa occasione l’aspetto più “fusion” e jazz-rock, avendo sempre come stella polare la lezione degli Steps Ahead, il grande gruppo statunitense di Michael Brecker, Bob Berg, Steve Gadd e in particolare del loro leader, il vibrafonista Mike Mainieri.

I brani proposti sono in larga parte originali, con qualche escursione in un repertorio collaudato ma rivisitato dal talento e dalla personalità dei nuovi compagni di viaggio di Francesco Pinetti. L’appuntamento è per domenica 12 maggio alle ore 18 nella sede di Varese Vive, in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese.

Ingresso 10 euro, gradita la prenotazione al n. 335-8208969. L’ultimo concerto della stagione 2023/24 del 67 Jazz Club Varese è in programma domenica 26 maggio con il trio del pianista Paolo Paliaga. Ma sabato 18 maggio (ore 21), sempre nella sede di Varese Vive ma al di fuori della programmazione del 67JC, si esibirà il Christian Mascetta Trio.