Il cinghiale protagonista del prossimo evento di “Ecosistema Valle del Lanza”

Sesto appuntamento con il programma di eventi “Ecosistema Valle del Lanza”. Dopo aver trattato, nelle precedenti conferenze, di anfibi, rettili e avifauna, nel corso prossimo appuntamento sarà il momento di scoprire il ruolo di PLIS e Parchi Regionali nella tutela e conservazione dell’ecosistema.

L’esperto chiamato in causa per questo evento sarà Andrea Pasetti, naturalista, esperto faunista, e collaboratore dei principali Parchi della nostra zona per quel che riguarda la gestione venatoria del cinghiale. Una conferenza per conoscere da vicino questa particolare specie e una buona occasione per capire come muoversi in caso di danni subiti.

La conferenza si terrà sabato 11 maggio a Valmorea, nel salone della scuola primaria “Bruno Munari”, dalle 15.00 alle 17.00.

Per prenotare il posto: https://insubriparksturismo.eu/esperienze