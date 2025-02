Il Rally dei Laghi 2025 in diretta su VareseNews

Tra sabato 1 e domenica 2 marzo – partenza da Maccagno con Pino e Veddasca, arrivo a Varese – sulle strade dell’Alto Varesotto va in scena la 33a edizione del Rally dei Laghi, l’evento motoristico più atteso e amato dell’anno dagli appassionati della nostra provincia. Sei le prove speciali in programma e un centinaio di vetture che si daranno battaglia per salire sul trono che nel 2024 fu di Andrea Crugnola.

VareseNews permette di seguire l’andamento della gara – come ogni anno – attraverso un liveblog aperto fin dai giorni precedenti. All’interno immagini, notizie e curiosità; poi da sabato pomeriggio i risultati e la cronaca in tempo reale. La diretta si apre nella parte bassa di questa pagina (attendete qualche secondo per il caricamento); per visualizzare al meglio è possibile CLICCARE QUI.