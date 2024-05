Athlon Run: tutti di corsa all’ombra del Castello di Monteruzzo

È uno degli scenari più affascinanti tra quelli – e ce ne sono di molto belli – dove vengono allestite le diverse gare del Piede d’Oro. Parliamo del Parco di Monteruzzo di Castiglione Olona con il suo castello che domina la scena e che regala una cornice unica alle manifestazioni locali tra cui spicca la “Athlon Run”.

La 15a edizione della gara andrà in scena domenica 12 maggio grazie all’organizzazione degli “Athlon Runners” con lo start previsto per le 9 in punto, anticipato alle 8,45 dal minigiro di 500 metri per i bambini al di sotto dei 10 anni.

La prova principale misura invece 10 chilometri (QUI i dettagli del percorso su Garmin). Primo terzo praticamente pianeggiante, poi discesa fino al Km 5,8 e da lì salita prima più dolce e poi, nel finale, con la rampa che riporta all’interno del parco. Chi invece sceglie di affrontare il percorso ridotto dovrà correre (o camminare) per circa 4 chilometri.

PIEDE D’ORO 2024 – IL CALENDARIO

3 marzo: Varese – Marciando per la Vita (L. Ponti | I. Bianchi)

17 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (F. Pisani | G. Banfi)

24 marzo: Cadrezzate con Osmate – Corri sul Lago di Monate (L. Ponti | F. Canale)

7 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (S. Marcolli | I. Bianchi)

14 aprile: Brebbia (Ronché) – Stramulino (S. Marcolli | I. Bianchi)

28 aprile: Gallarate – Life Run 10 (S. Marcolli | M. Dani)

5 maggio: Malnate – Città di Malnate (S. Marcolli | M. Dani)

12 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run

19 maggio: Malgesso – Corri con Lidio

26 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme

9 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca

15 giugno: Arcisate (Brenno) – Brennight

23 giugno: Brinzio – Trofeo della Balena

7 luglio: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

14 luglio: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina

15 settembre: Besozzo (Cardana) – Camminata Alpina

22 settembre: Besnate – Gsp Purple Run

29 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello

6 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero

20 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili