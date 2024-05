Non di solo cielo …un fine settimana di eventi con la Società Astronomica Schiaparelli

Venerdì 10 maggio alle ore 21, presso il Salone estense del Comune di Varese, in via Sacco 5, la Società Astronomica Schiaparelli ospiterà il demografo Alessandro Rosina, docente di Demografia presso l’Università Cattolica di Milano. La serata verterà sul tema: “Tra inverno demografico e riscaldamento globale: quale futuro per il pianeta?” La demografia del XXI può essere sintetizzata con quattro “i”.

La prima è quella dell’impatto ambientale, ovvero la necessità di rendere sostenibile, nell’accezione più ampia, la presenza sul pianeta di oltre 10 miliardi di persone, la seconda sfida è quella dell’innovazione tecnologica, che deve essere l’occasione per aumentare la valorizzazione delle specificità antropologiche delle nuove generazioni all’interno di processi di produzione di nuovo benessere supportati da una tecnologia sempre più “abilitante”.

La terza sfida è quella dell’immigrazione. Non è mai stata così tanta, come in questo secolo, la popolazione che vive in un paese diverso da quello in cui è nata. Quando accompagnata da adeguate politiche (di rafforzamento della cooperazione tra stati, di promozione delle misure di integrazione, di sviluppo delle competenze interculturali), i flussi migratori possono contribuire ad una crescita economica inclusiva e a uno sviluppo sostenibile sia nei paesi di partenza che di destinazione.

Infine, la sfida dell’invecchiamento della popolazione: non ci sono mai stati così tanti anziani all’interno della popolazione mondiale. Contenere le conseguenze negative degli squilibri demografici prodotti dalla denatalità e promuovere gli aspetti virtuosi della longevità – cogliendo la sfida di aggiungere qualità agli anni in più guadagnati (in relazione positiva con il contesto sociale e ambientale) – è forse la sfida principale che la demografia pone.

Domenica 12 maggio verrà invece riproposta la manifestazione a tema meteorologico e naturalistico già in programma la scorsa settimana e annullata per il cattivo tempo, presso la Dacia di Villa Baragiola, sede del centro geofisico Prealpino. Alle 15,30 si terrà lo spettacolo “L’Arbre Magique” di e con Jane Bowie. E’ uno spettacolo, dedicato prevalentemente a famiglie e bambini, che racconta dell’affascinante vita degli alberi e dei loro piccoli e grandi misteri. Al termine, alle 16,30 e alle 17,30 sarà possibile visitare il Centro Geofisico Prealpino, la stazione meteorologica posizionata nel Parco e scoprire come vengono fatte le previsioni del tempo e gli studi di climatologia. Alle 16,30 verrà anche organizzata una visita alle bellezze naturalistiche del Parco di Villa Baragiola.

Le manifestazioni sono gratuite e non è necessaria la prenotazione.

www.astrogeo.va.it