Domenica 12 maggio 50 opere d’arte occuperanno Piazza Vittorio Emanuele a Busto Arsizio

Domenica 12 maggio, piazza Vittorio Emanuele a Busto Arsizio ospiterà “Arte in piazza”. Una giornata di arte e di festa, un’agorà di cultura “en plein air” dove si svolgono performance artistiche e culturali, letture musicate di testi, laboratori creativi e il concorso a premi per la migliore opera in esposizione.

Gli artisti

Gli artisti sono soci ed allievi dei corsi d’arte e di arti applicate del CAB. Oltre 50 opere di arte visiva saranno esposte su giganteschi cubi con strutture in ferro nello spazio centrale della piazza.

L’organizzazione dell’evento è del Centro Artecultura Bustese (CAB), un’associazione costituitasi nell’ormai lontano 14 luglio 1977 con lo scopo primario di creare occasioni sempre nuove per far conoscere e diffondere l’arte a tutti i suoi livelli. Molto conosciuti e frequentati sono infatti i corsi di pittura, disegno, acquerello, vetrata Tiffany, ceramica intarsio ligneo, libri d’artista, scrittura creativa, romanzo e racconto

Domenica 12 maggio (19 maggio in caso di maltempo) dalle 10 alle 18

Piazza Vittorio Emanuele a Busto Arsizio ospiterà le seguenti attività

h 11.00 Duetto di voce e sax La dolce vita Stefania e Luca

h 15,00 L’artista e poeta Andrea Corbella leggerà testi con accompagnamento musicale di Ivo Stelluti

h 16,00 Esibizione del coro di comunità About 500 di Pregnana Milanese

h 18,00 Premiazione dell’opera votata dalla giuria popolare

Laboratori di tecniche artistiche in cui verranno illustrati i corsi CAB e di scrittura con lettura di testi si svolgeranno durante tutto l’arco della giornata.

Contatti

bustocab@gmail.com

https://www.facebook.com/centroarteculturabustese/

https://bustocab.jimdofree.com/