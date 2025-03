Sala, il pareggio non basta: “È mancata l’energia delle ultime partite. Dobbiamo combattere la pressione”

SALA 1 – I giocatori hanno avuto in campo? Non la chiamerei paura, è l’ansia del momento che stiamo vivendo. Non siamo stati tranquilli, abbiamo sbagliato molto a livello tecnico. La partita doveva darci una svolta dal punto di vista morale, invece ha riflettuto quella che è la situazione attuale.

SALA 2 – Dobbiamo avere le spalle larghe per ascoltare quello che i tifosi dicono. Purtroppo siamo in questa situazione e dobbiamo accettare tutto. Pressioni e contestazioni, dobbiamo accettare tutto, solo quello. Abbiamo fatto una partita tutti sullo stesso livello, e ci ha portato a uno 0-0. Abbiamo avuto le nostre occasioni, qualcosina, niente di particolare. L’analisi però deve essere fatta dal punto di vista mentale: c’è mancata quell’energia che abbiamo avuto con la Clodiense e che abbiamo avuto per grande parte della partita del Lecco.

SALA 3 – Era una partita che volevamo vincere. In campo avevamo 3 punte per tutti e 90 minuti. Siamo delusi dal pareggio, ma dobbiamo accettare quello che ci dice il campo. So benissimo tutto quello che è successo dall’inizio dell’anno. Questa pressione bisogna combatterla, non subirla. Il problema è proprio quello: chi vuol fare il calciatore sa che la pressione arriva da tutte le parti. Quella di Busto Arsizio è una grande piazza, è una società storica. A San Siro allora cosa succede?.

TERRANI 1 – Siamo insoddisfatti di questo pareggio, era una partita importante e doveva affrontata con meno paura. Ne abbiamo parlato a caldo, e lo sappiamo. In queste gare serve maggiore sangue freddo. Dobbiamo ripartire già dal prossimo allenamento.

TERRANI 2 – Il 3412? Lo stiamo provando da un po’. Il Caldiero sarà anche la difesa peggiore del girone ma non è semplice quando ci sono partite come questa, quando tutte sono delle finali. Un po’ la tensione, un po’ il fatto di trovare squadre basse che puntano sulle ripartenze, non è facile. Lo sappiamo e lo diciamo dall’inizio dell’anno. Dalla prossima partita bisogna essere incisivi.

TERRANI 3 – Tabelle per la salvezza? Sappiamo anche noi l’importanza dei punti. Dobbiamo vincere il più possibile da qui alla fine. La sconfitta di Lecco ha influenzato la settimana? La batosta degli ultimi 5 minuti ci è entrata dentro sicuramente. Dobbiamo scrollarci di dosso tante cose, ce lo siamo detti tante volte ma tra il dire e il fare poi ci sono tante cose di mezzo. Più personalità, noi più anziani dobbiamo tirarci dietro anche i più giovani.