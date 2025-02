Serie C, Pro Patria – Caldiero in diretta

Nella 29esima giornata di campionato la Pro Patria ospita il Caldiero per quello che si pronostica essere l’ultimo spareggio salvezza. I veneti, penultimi in classifica a quota 20, arrivano a Busto Arsizio con l’obiettivo di scalvare in classifica i tigrotti, terzultimi a 21 punti. Nel frattempo, le due squadre guardano anche ai risultati di Lecco e Pro Vercelli per cercare di ridurre la distanza in vista dei playout di maggio. Ma prima servirà conquistare i tre punti in palio nello scontro diretto.

Fischio di inizio alle ore 15