La Uyba chiude la regular season contro Talmassons: ultimo test prima dei play-off

Ultimo appuntamento della stagione regolare per la Eurotek Uyba Busto Arsizio, che sabato 1 marzo alle 20.30 scenderà in campo alla e-work arena per affrontare la CDA Volley Talmassons FVG. Dopo la sconfitta subita mercoledì contro Roma, le farfalle di coach Massimo Barbolini puntano a chiudere al meglio la regular season, in vista dell’imminente fase play-off.

La classifica sembra lasciare pochi dubbi sul pronostico: la Uyba occupa il sesto posto con un margine incolmabile dalle inseguitrici (Bergamo e Vallefoglia sono distanti quattro punti) e non può più raggiungere Chieri, quinta a +4. Dall’altra parte della rete, Talmassons è già matematicamente retrocessa in Serie A2, ma vorrà salutare la massima serie con una prestazione d’orgoglio.

Nonostante la differenza di posizioni, il match potrebbe rivelarsi più combattuto del previsto. Le friulane all’andata erano riuscite a strappare un punto alle biancorosse, dimostrandosi un avversario ostico. Dopo la sconfitta per 3-0 subita mercoledì a Perugia, la squadra di coach Barbieri cercherà un’ultima reazione.

Talmassons dovrebbe schierare Eze in regia e Storck come opposta, Gannar e Kocic al centro, Pamio e Strantzali in banda, Ferrara libero. La Uyba dovrebbe affidarsi al sestetto titolare, anche se Barbolini potrebbe concedere un po’ di spazio alle seconde linee, vista l’aritmetica certezza del piazzamento.

Così il tecnico biancorosso: “Dopo la partita con Roma abbiamo ricominciato subito a lavorare, con la consapevolezza dei nostro valore, pensando a quelli che siamo e che siamo stati durante la stagione, e non a quelli che non siamo stati mercoledì sera. Abbiamo poco tempo per preparare la partita con Talmassons, che è comunque stimolante. Ricarichiamo le pile e ci faremo trovare pronti”.

Eurotek UYBA Busto Arsizio – CDA Volley Talmassons FVG

Eurotek UYBA Busto Arsizio: 1 Howard, 2 Pelloni, 3 Van Der Pijl, 4 Piva, 6 Van Avermaet, 7 Morandi (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Obossa, 12 Frosini, 14 Kunzler, 18 Lazic, 19 Boldini, 20 Scola. All. Barbolini, 2° Lualdi.

CDA Volley Talmassons FVG: 1 Pamio, 2 Gazzola, 3 Feruglio, 6 Kocic, 7 Ferrara (L), 8 Piomboni, 9 Gannar, 10 Eze, 12 Strantzali, 14 Botezat, 15 Bucciarelli, 17 Stork. All. Barbieri, 2° Parazzoli.

Programma dell’ultima giornata di regular season

Smi Roma Volley – Wash4green Pinerolo

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Honda Olivero Cuneo

Bergamo – Il Bisonte Firenze

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Numia Vero Volley Milano

Eurotek Uyba Busto Arsizio – Cda Volley Talmassons Fvg

Classifica: Prosecco Doc Imoco Conegliano 74 (25 – 0); Savino Del Bene Scandicci 58 (19 – 6); Numia Vero Volley Milano 57 (20 – 5); Igor Gorgonzola Novara 53 (19 – 6); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 43 (16 – 9); Eurotek Uyba Busto Arsizio 39 (14 – 11); Bergamo 35 (11 – 14); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 35 (10 – 15); Wash4green Pinerolo 30 (10 – 15); Bartoccini-Mc Restauri Perugia 25 (8 – 17); Honda Olivero Cuneo 24 (8 – 17); Smi Roma Volley 20 (6 – 19); Il Bisonte Firenze 19 (6 – 19); Cda Volley Talmassons Fvg 13 (3 – 22).