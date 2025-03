Il Varese non reagisce: sconfitta 1-0 in casa del Derthona per un ko che sa di resa

Per la prima volta in stagione il Varese non riesce a vincere per tre giornate di fila. Dopo il ko di Saluzzo e il pari interno contro l’Asti, la squadra di mister Roberto Floris manca la prestazione anche a Tortona e viene sconfitto 1-0 da un Derthona determinato e che ha saputo anestetizzare la squadre biancorossa, incapace per tutta la gara di rendersi veramente pericolosa se non per qualche cross insidioso e un paio di reazioni di pancia dopo aver subito il gol di Carli – una bella punizione – al 38′ della ripresa.

A dispetto delle parole di mister Floris e dei giocatori sul “crederci fino alla fine”, evidentemente la botta psicologica in casa varesina c’è stata e non è stata ancora del tutto assorbita dalla squadra, che nel momento più duro del campionato non sono riusciti a trovare il carattere per ritrovarsi e tornare alla vittoria. La classifica, al momento, è meglio non guardarla: il Bra ha vinto ancora, in rimonta sulla Cairese, così come non ha sbagliato la NovaRomentin, che ha superato l’Imperia 3-0 prendendo 4 lunghezze di margine sul Varese. E i prossimi impegni saranno tutt’altro che agevoli per Vitofrancesco e compagni: domenica 9 marzo al “Franco Ossola” arriverà il Vado, mentre la settimana dopo ci sarà la trasferta proprio a Romentino. Servirà però pensare a rimettere insieme i cocci per trovare una reazione che non sia solo a parole per dare a questo finale di stagione un senso.

FISCHIO D’INIZIO

Il Varese cerca una vittoria dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime due uscite e aver perso il secondo posto in campionato. Mister Roberto Floris, in panchina dopo il turno di squalifica, chiede ai suoi una reazione allo stadio dedicato a Fausto Coppi e torna al 3-5-2 con Marangon di nuovo a centrocampo mentre davanti ci sono Banfi e Romero. I leoncelli tortonesi, allenati da Stefano Turi, cercano punti per proseguire la corsa in zona tranquilla ed evitare di essere invischiati nella zona playout. Per loro il modulo è 3-4-1-2 con Gabrielli alle spalle di Mariani e Mencagli, a quota 16 gol in questa stagione. In tribuna mascherine, chiacchiere e coriandoli per festeggiare carnevale, con la speranza che i biancorossi non facciano scherzi.

PRIMO TEMPO

I primi minuti di gara passano senza sussulti, con qualche timido tentativo delle due squadre che non si conclude più per imprecisione degli attaccanti che per bravura delle difese. La gara prosegue così, senza padrone, per svariati minuti, con il cronometro che arriva a ridosso della mezzora senza che una delle due contendenti riesca a costruire una opportunità per rompere l’equilibrio. Fissore ci prova addirittura da metà campo cercando di sfruttare il vento a favore, ma Piras è attento e para senza problemi. Al 32′ il fallo di Mikhaylovski su Gabrielli al limite del lato corto dell’area di rigore concede ai padroni di casa un tentativo goloso che Carli però spreca calciando male la punizione. Nel finale di tempo è il Derthona a spingere in cerca del gol, con il Varese che resta nella sua metà campo e difende. Dopo una punizione di Gabrielli deviata in angolo dalla barriera, all’ultimo dei 2′ di recupero la grande occasione ce l’ha Daffonchio, servito nel cuore dell’area da Carli, ma il tiro è masticato e il Varese non può che ringraziare gli avversari per essere ancora sullo 0-0 all’intervallo.

SECONDO TEMPO

Nessun cambio all’intervallo ma il Varese, almeno nei primi minuti, sembra approcciare la gara con maggior grinta. Di occasioni però non ne arrivano e così al 14′ mister Floris inserisce De Angelis per Marangon e soprattutto Barzotti per Mikhaylovskiy passando ad un 4-3-3 più offensivo. Nei minuti successivi il Varese ha una serie di punizioni in zona offensiva che però non vengono sfruttate e così il tempo passa senza che Cizza sia chiamato in causa se non con qualche presa alta. Al 26′ si alza ulteriormente il baricentro biancorosso con l’ingresso in campo di Marchisone per Daqoune. La prima vera occasione varesina arriva al 31′ con il colpo di testa di Barzotti che esce di poco. Il Derthona risponde con un tentativo di Mariani che calcia fuori da buona posizione, mentre al 35′ D’Iglio, appena entrato, si rende subito pericoloso su punizione sfiorando la traversa. Alò 38′ però, sempre su punizione, a trovare il gol è il Derthona: Carli dai 20 metri trova la traiettoria giusta per battere Piras sul suo palo e firmare l’1-0. Il Varese reagisce di pancia e su uno sfondamento centrale in area tortonese ci provano in serie Maccioni, Barzotti e Marchisone, ma la difesa di casa riesce a murare tutti i tentativi. Nei 5′ di recupero il forcing offensivo biancorosso non riesce a fare breccia nella resistente difesa tortonese e così al triplice fischio finale i tre punti se li prende il Derthona mentre il Varese va a confronto con iu tifosi biancorossi, anche oggi presenti in numero al fianco della squadra.