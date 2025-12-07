Derthona – Varese in diretta
I biancorossi di mister Andrea Ciceri scendono in campo al "Fausto Coppi" per sfidare i leoncelli
Inizia un mese di dicembre impegnativo per il Varese che parte con due trasferte davvero toste. La prima è quella odierna, al “Fausto Coppi” di Tortona per affrontare il Derthona di Pietro Buttu, squadra di ottimo valore e che davanti al suo pubblico vuole riscattare l’ultimo passo contro la Sanremese.
Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese.
