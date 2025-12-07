La zampata di Barzotti al 95′ fa vincere il Varese tra le proteste del Derthona

Il Varese esulta al 50′ grazie alla zampata di Barzotti che sigla il 2-1 decisivo in pieno recupero e permette ai biancorossi di espugnare il campo del Derthona. Un clima però surreale quello nel quale si conclude la sfida, con tantissime proteste da parte dei sostenitori tortonesi che si lamentano per le decisioni e in generale con la condotta dell’arbitro. Per la squadra di Ciceri tre punti importanti ma anche una prestazione che non convince del tutto. Infatti i biancorossi giocano tutto il secondo tempo in superiorità numerica – espulso Benedetti al 45′ del primo tempo per doppia ammonizione – senza riuscire ad attaccare con costanza e mettere sotto pressione la squadra di mister Buttu, ordinata e anche pericolosa in contropiede. Il gol di Barzotti togli quindi le castagne dal fuoco al termine di una gara iniziata bene ma poi bloccata inspiegabilmente nella ripresa.

Per i biancorossi restano tre punti importanti per la classifica, mentre per il Derthona una sconfitta che viene mal digerita, la seconda casalinga di fila. Settimana prossima – domenica 14 dicembre – un’altra trasferta difficile in casa del Saluzzo, dove c’è anche un tabù da sfatare.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo il pareggino interno contro il Celle Varazze il Varese inizia il mese di dicembre a Tortona per la prima di due trasferte difficili. Allo stadio “Fausto Coppi” i biancorossi di mister Ciceri entrano in campo con un 4-3-3 che vede di nuovo dal primo minuto Qeros e Barzotti in avanti, con Cogliati che completa il reparto. Per i padroni di casa allenati da mister Pietro Buttu, che in classifica sono dietro tre punti dal Varese, lo schema è 3-4-1-2 con Scalzi alle spalle della coppia Turco-Buongiorno in avanti. Mancherà invece Emanuele Marcaletti, difensore varesino fermo per squalifica dopo l’espulsione nella sconfitta contro la Sanremese. Prima del via, un minuto di silenzio in memoria di Nicola Pietrangeli.

PRIMO TEMPO

Inizia bene il Varese, con animo combattivo e pressing alto. Propio da una palla recuperata nasce il vantaggio all’8′: De Ponti serve Malinverno che entra in area da destra e batte Cizza in diagonale per l’1-0 biancorosso. La squadra di Ciceri tiene alto il baricentro e il Derthona fatica a ripartire. Al 14′ però Scalzi scatta sul filo del fuorigioco, porta palla fino al limite dell’area dove arma il mancino e impegna Bugli alla parata in angolo. Ben più difficile l’intervento del portiere biancorosso al 17′ quando su un lancio in verticale i tocchi di Scalzi e Turco liberano Buongiorno nel cuore dell’area. Dopo la prima respinta, ci prova anche Turco da posizione defilata ma Bugli para ancora. Al 25′ però nulla può sull’incornata di Benedetti che mette in rete il calcio d’angolo battuto da Scalzi per l’1-1. La gara resta molto tirata, con le due squadre che appena possono provano l’affondo. Il Varese si rivede al 39′ quando da punizione Tentoni impegna Cizza con una bella traiettoria a giro, molto bravo nella circostanza il portiere di casa a volare e parare in tuffo. Al 42′ termina di poco fuori il rasoterra di Malinverno dai 20 metri, con il Derthona che protestava per un presunto fallo su Scalzi che aveva dato avvio all’azione. Le proteste tortonesi si scatenano al 45′ quando Benedetti fa fallo su Cogliati e l’arbitro gli mostra il secondo cartellino giallo e di conseguenza il rosso. Con i padroni di casa in 10 il Varese batte l’ultimo angolo con Marangon che di testa manda fuori. All’intervallo il risultato è quindi in parità, ma i biancorossi giocheranno tutta la ripresa con l’uomo in più.

SECONDO TEMPO

Nessun cambio all’intervallo, il Derthona torna in campo con un 4-4-1 che ha Scalzi e Turco da ali e si trasforma in un 4-2-3 molto offensivo. E la voglia di attaccare porta prima al tiro Turco, con Bugli che para, poi a una punizione pericolosa dal limite dell’area che Scalzi calcia forte ma la barriera devia in angolo. Passati i primi minuti, la spinta dei leoni piemontesi rallenta e il Varese prende campo. Al 17′ mister Ciceri toglie Marangon e Qeros e inserisce Sovogui e Guerini ma il possesso palla biancorosso resta lento e sterile. Dalla panchina entrano anche Palesi per Costante e Romero per Tentoni, ma intanto sono passati 30 minuti e il Varese non è ancora riuscito a sfruttare la superiorità numerica. Solo nel finale Cizza ha da fare: prima al 45′ doppia parata su Guerini, poi blocca al 47′ il colpo di testa di Bruzzone su corner. Tutto sembra indirizzato verso il pareggio ma il recupero si allunga, dalla panchina del Derthona viene espulso Gilli per proteste e gli animi in tribuna si scaldano. Al 50′ arriva il gol vittoria: Bruzzone mette in mezzo, Romero allunga di testa e Barzotti sul secondo palo insacca il 2-1. In campo il Varese esulta, sulle tribune invece si scatenano le proteste della tifoseria di casa verso l’arbitro e anche verso alcuni sostenitori biancorossi. La gara termina al 53′ in un clima surreale, con proteste veementi dal pubblico e anche nervi tesi in tribuna. Al Varese restano tre punti in tasca, al Derthona tanto rammarico.

TABELLINO

DERTHONA – VARESE 1-2 (1-1)

Marcatori: 8′ pt Malinverno (V), 25′ pt Benedetti (D), 50′ st Barzotti (V)

Derthona (3-4-1-2): Cizza; Daffonchio, Benedetti, Arcidiacono; Nobile, Patti, Gerbino, Gagliardi; Scalzi (40′ st Ferrauto); Buongiorno, Turco (27′ st Disegni). A disposizione: Mandrino, La Cava, Screpis, Taverna, Battista, Gilli, De Simone. All.: Buttu.

Varese (4-3-3): Bugli; Marangon (17′ st Sovogui), Costante (25′ st Palesi), Bruzzone, Berbenni; Malinverno, Tentoni (29′ st Romero), De Ponti; Qeros (17′ st Guerini), Barzotti, Cogliati. A disposizione: Rugginenti, Bertoni, Donarini, Secondo, Barbaro. All.: Ciceri.

Arbitro: Scarati di Termoli (Marvulli e Lanz)

Corner: 7-8. Ammoniti: Benedetti, Gerbino per il Derthona; Malinverno per il Varese. Espulso: al 45′ pt Benedetti (D), 48′ st Gilli (D, dalla panchina) Recupero: 3’ + 8’.

Note: giornata soleggiata, terreno in discrete condizioni

SERIE D GIRONE A – XV GIORNATA

Asti – Sestri Levante 0-0; Biellese – Ligorna 1-3; Cairese – Vado 0-0; Celle Varazze – Saluzzo 2-2; Chisola – Gozzano 1-1; Derthona – Varese 1-2; Lavagnese – Valenzana 2-0; NovaRomentin – Club Milano 1-0; Sanremese – Imperia 0-1.

CLASSIFICA: Vado 35; Ligorna 34; Chisola 28; Varese 26; Saluzzo 25; Sestri Levante 24; Derthona, Biellese, Imperia 20; Lavagnese, Valenzana 19; Celle Varazze 17; Gozzano, Asti 16; Sanremese 15; Cairese 13; Club Milano 12; NovaRomentin (-1) 11.

