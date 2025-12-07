Ciceri esulta: “Bravi a crederci fino all’ultimo”

DERTHONA – VARESE 1-2 | LA SALA STAMPA

ANDREA CICERI (Allenatore Varese): È stata la partita che ci aspettavamo: aperta a ogni risultato, piena di situazioni e davvero pirotecnica fino all’ultimo. Ci teniamo strettissimi questi tre punti, perché arrivano con grande cuore. Basta pensare all’assist decisivo del nostro capitano, un difensore centrale che si è buttato all’attacco nonostante avessimo già quattro punte in campo. Ci abbiamo provato per novanta minuti, esponendoci un po’ quando loro sono rimasti in dieci, ma ci abbiamo creduto e abbiamo spinto. Non abbiamo brillato in tante situazioni tecniche, perché non era facile gestire certi palloni, ma abbiamo battuto un grande Derthona, che ha fatto bene sia in undici sia in inferiorità numerica. E abbiamo superato un grande portiere come Edo Cizza: l’ho allenato, lo conosco bene e sapevo che ci avrebbe reso la vita dura fino all’ultimo secondo.»

CICERI 2: «Se valutiamo l’intera gara, siamo partiti forte, andando in vantaggio e cercando di colpire nelle situazioni che sapevamo potessero metterli in difficoltà, soprattutto nelle transizioni. Poi abbiamo sofferto, loro hanno trovato il pari su angolo, e nonostante l’espulsione abbiamo faticato a mantenere lucidità: è quello che ci eravamo detti a fine primo tempo, niente frenesia, solo lucidità. All’inizio della ripresa invece abbiamo subito due triangolazioni che ci hanno messo lì per cinque-sei minuti, poi però la squadra ha ripreso in mano il gioco per cercare il gol. È stata una prestazione tecnicamente frastagliata, ma bravi noi a non cadere nella trappola dell’ansia quando giochi in superiorità e ti esponi a rischi enormi. Abbiamo alzato tutto il potenziale offensivo per provare a vincerla, e anche se abbiamo pagato qualcosa sulla profondità del loro centravanti, siamo stati bravi e un po’ fortunati a difenderci. Alla fine rimangono tre punti, l’aspetto più importante, e soprattutto il valore del cuore, della disponibilità, del coraggio di questi ragazzi nel crederci fino all’ultimo. Questo Varese l’ha già dimostrato più volte: non molla mai. È un valore che dobbiamo tenerci stretto e portare in campo in tutte le partite tirate e difficili come quella di Tortona».

ANDREA MALINVERNO (giocatore Varese): Sono contentissimo per i gol, ma soprattutto per una vittoria così: un’altra vittoria al 90°, dopo quella di Sanremo. Sono emozioni incredibili, le più belle che il calcio possa regalarti. Abbiamo lottato su un campo che non permetteva un bel gioco né a noi né al Dertona: è stata una guerra. E vincerla così è davvero indescrivibile, un’emozione che non si può mettere in parole. Siamo partiti fortissimo, aggressivi, abbiamo trovato subito il gol perché abbiamo messo in campo ciò che avevamo preparato durante la settimana. Poi è normale: loro offensivamente sono una squadra forte, lo sapevamo, e in campo ci sono anche gli avversari. Hanno pareggiato meritatamente. Nella ripresa forse ci si aspettava un gioco più fluido, ma ci siamo un po’ inceppati: il campo non aiutava, e loro hanno alzato l’intensità. Però siamo rimasti lì, compatti, e alla fine l’abbiamo voluta più di loro. E quel gol al 90° ne è la prova. Dedico il gol alla fidanzata, alla famiglia e a tutto il popolo varesino».

