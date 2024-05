Alberto Saibene presenta a Varese “Storie di un’altra Italia”

Il rinomato saggista e storico della cultura italiana terrà un appuntamento per gli amanti della storia e della letteratura

Il rinomato saggista e storico della cultura italiana, Alberto Saibene, terrà un appuntamento per gli amanti della storia e della letteratura italiana. L’evento si svolgerà sabato 11 maggio alle ore 17 e 30 alla Galleria Ghiggini 1822, in via Albuzzi 17 a Varese.

Durante la serata, Alberto Saibene dialogherà con il giornalista Mario Chiodetti, offrendo al pubblico aneddoti e storie affascinanti legate a varie personalità della cultura italiana del secolo scorso. Questa presentazione è parte della promozione del suo libro “Storie di un’altra Italia“, pubblicato dalle Edizioni Casagrande di Bellinzona.

Il libro è descritto come un viaggio attraverso un’Italia “gagliarda, affamata di novità, piena di fermento”, tracciando il profilo di un Novecento inquieto e tumultuoso attraverso incontri e ritratti vividi dei suoi protagonisti.

Le fotografie di Giovanna Borgese arricchiscono ulteriormente il racconto, catturando momenti e figure storiche in immagini che parlano quasi tanto quanto le parole scritte. I posti per l’evento sono limitati, suggerendo l’importanza di prenotare in anticipo.

Gli interessati possono confermare la loro presenza contattando la galleria al numero 3518322126 o via email a galleria@ghiggini.it. Ulteriori dettagli sull’evento possono essere trovati sul sito www.ghiggini.com.