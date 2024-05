BA Book, gli appuntamenti con la Galleria Boragno

Anche quest’anno la Galleria Boragno collaborerà all’organizzazione del festival BA Book, indetto dalla Città di Busto Arsizio e in programma dal 12 al 19 maggio. La Galleria ospiterà alcuni appuntamenti nei suoi spazi di via Milano 4, nel centro storico di Busto Arsizio, e parteciperà all’organizzazione di eventi in altre location cittadine.

IL CALENDARIO

Domenica 12 maggio:

Alle 14.45 alla Biblioteca comunale “G.B. Roggia” si terrà la presentazione del libro “Il coraggio di Giovanni” di Angelo Di Liberto, edito da Gallucci, per la sezione Ragazzi del festival.

Alle 18.30 la Sala Tramogge dei Molini Marzoli ospiterà Carlo Cottarelli per la presentazione del suo libro “Dentro il palazzo – Cosa accade davvero nelle stanze del potere”, edito da Mondadori. L’incontro sarà moderato da Luca Moriconi.

Alle 21, sempre alla Sala Tramogge dei Molini Marzoli, Aldo Cazzullo presenterà il suo libro “Quando eravamo i padroni del mondo”, edito da Harper Collins.

Sabato 18 maggio

Alle 10 la Galleria Boragno ospiterà la presentazione del libro di racconti “Fuga dalla miniera” di Felice Lotito, pubblicato da Albaccara. L’incontro sarà moderato da Francesca Boragno.

Alle 17.30 alla Galleria Boragno Patrizio Nissirio presenterà il libro “Ad Atene con Markaris”, pubblicato da Giulio Perrone Editore. L’incontro, curato dalla Biblioteca comunale, sarà moderato da Francesca Boragno.

Domenica 19 maggio

Alle 18.30 la Sala Monaco della Biblioteca comunale “G.B. Roggia” ospiterà Helena Janeczek per la presentazione del libro “Il tempo degli imprevisti”, edito da Guanda.

L’incontro sarà moderato da Francesca Boragno.

La partecipazione agli eventi avviene tramite prenotazione obbligatoria sul sito Affluences.

Il programma completo del festival è disponibile sul sito del Comune di Busto Arsizio.